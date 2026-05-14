Random torna con il suo nuovo singolo “Fino alla Luna” (prod. Adam11), da venerdì 15 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, per Altafonte Italia.

Un brano pop intenso che racconta un legame invisibile capace di unire anche quando tutto sembra dividere. In un tempo dominato dal rumore e dalla velocità, tra milioni di volti che si incrociano senza davvero incontrarsi, Random costruisce una narrazione emotiva che parte dal caos per arrivare all’essenziale.

La “voce” evocata nel brano, diventa così un punto fermo, una guida capace di attraversare distanza, tempo e smarrimento.

Come se esistesse un filo nascosto che lega due metà della stessa storia, “Fino alla Luna” si muove tra caso e destino, trasformando l’incontro in qualcosa di inevitabile, che resiste anche quando tutto si perde, (“Anche se ci siamo persi tra milioni di persone / Sento la tua voce / Non importa come, quando e dove”).

“Fino alla Luna è un invito, soprattutto per le nuove generazioni, a non perdersi, anche quando tutto intorno è caos e distanza.” – afferma Random – “Un appello a restare in ascolto di connessioni vere, quelle che diventano amore in tutte le sue forme: per qualcuno, per ciò in cui crediamo o per quello che ci fa sentire vivi. Oggi vivo la musica in modo diverso, non mi interessa più rincorrere numeri o classifiche, ma lasciare qualcosa di reale, che possa far riflettere, aiutare anche solo una persona o accendere qualcosa dentro”.

Il brano ci conduce in un viaggio universale, che sperimenta da un lato disorientamento e dall’altro, la sensazione che alcuni legami non siano casuali, ma necessari. La metafora della luna amplifica questa tensione, trasformando la distanza in uno spazio condiviso, quasi sospeso, dove la notte non è solo assenza ma attraversamento.

In questo spazio, la presenza di altro, diventa un punto fermo che non si spegne, capace di orientare anche quando tutto il resto perde direzione, (“È vero che una stella quando cade s’illumina”).

Venerdì 15 maggio alle ore 14.00 sarà disponibile su YouTube il videoclip di “Fino alla Luna”, un racconto futuristico con la regia di Samuele Apperti e la partecipazione di Alessio Lapadula, in veste di ballerino e coreografo, e di Camilla Caimi.

Pre-salva qui “Fino alla Luna” di RANDOM: https://shorturl.at/TQ5Ew

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