La festa patronale di San Vittore Martire ricorre l’8 maggio e la tradizionale Sagra è prevista per domenica 10 maggio 2026 nella piazza di Rho su cui si affaccia la chiesa prepositurale dedicata al martire.

Venerdì 8 maggio alle ore 18.30 il prevosto monsignor Norberto Donghi celebrerà la santa messa con il rito del martirio: viene dato fuoco a un pallone di bambagia ornato con corona e palme, sospeso davanti all’altare nella chiesa. Il fuoco che avvolge la sfera rappresenta la fiamma della fede che ha animato il martire e il suo sacrificio. In questa occasione si concentrano sia la presenza delle autorità cittadine, a partire dal Sindaco Andrea Orlandi, sia quella dei sacerdoti nativi di Rho e che qui hanno svolto il loro ministero.

Il programma parrocchiale prevede altri due appuntamenti. La sera di martedì 5 maggio alle ore 21.00, all’Auditorium Maggiolini di via De Amicis 15, la presentazione del nuovo lavoro a quattro mani di Alfonso Airaghi e Paola Pessina: “Ubi Victor, ibi Ambrosiana Ecclesia” – L’antica Pieve di San Vittore in Rho”, racconto delle origini e della storia della Pieve e delle radici della comunità rhodense. Sabato 9 maggio, alle ore 21.00 nella chiesa prepositurale, concerto a cura dell’Istituto Rusconi e dei Pueri Cantores.

Domenica 10 maggio, si inizia alle 8.30 con l’esposizione di animali della fattoria, di macchine agricole delle tradizioni contadine e la vendita di prodotti agricoli delle cascine del territorio a cura di Coldiretti e D.A.V.O., il Distretto agricolo della Valle Olona.

Alle 9.30, l’inaugurazione alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi e la benedizione da parte di monsignor Norberto Donghi.

Dalle ore 10.00 saranno presenti i giochi di strada a cura della Famiglia Rhodense. Alle 10.00 Officine Teatrali, con Laura Viganò, propone i racconti fiabeschi “L’Anima del Faggio”, che riproporrà alle ore 15.30. Alle 10.30 la prima Gincana per bimbi con i trattorini a pedale, una seconda è prevista alle ore 17.00.



Alle 14.30 laboratori didattici a cura di Coldiretti e D.A.V.O., alla stessa ora partiranno le visite guidate alla Chiesa Parrocchiale di San Vittore di Rho a cura della Biblioteca Popolare (prenotazione consigliata tramite mail: bibliotecapopolarerho@gmail. com), dal titolo “Abbiamo una storia”. Mentre la Sagra, in caso di maltempo, salta, le visite guidate si svolgeranno anche in caso di pioggia.

Alle ore 16.00 musica folk con il Duo Strabella e danze folk in collaborazione con l’Associazione Culturale Ballabiott. Alle ore 19.00 Risotto del Contadino, con assaggio gratuito offerto dagli organizzatori con la collaborazione della trattoria La Barca di Rho.

Per tutto il giorno saranno disponibili patatine fritte contadine con birra artigianale e mercatino degli hobbisti.

“Celebrare le antiche tradizioni aiuta a ritrovare le nostre radici e a farle conoscere a quanti sono arrivati da poco sul territorio – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Ogni anno la Sagra di San Vittore è l’occasione per recuperare il nostro passato e guardare al futuro, ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che vorranno partecipare rendendo allegra e vivace piazza San Vittore”.

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