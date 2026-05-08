Il Comune di Bollate informa che è online il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno con l’incarico di Funzionario amministrativo contabile – Area Funzionari ed EQ.

Il bando prevede il Contratto di formazione lavoro della durata di 24 mesi e la destinazione all’Ufficio Sport. È inoltre prevista la riserva di 1 posto a favore degli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio Civile Universale senza demerito.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 5 giugno 2026 alle ore 23:59

Il bando completo è consultabile sul sito del Comune sezione news

Si invitano gli interessati a consultare attentamente il bando per requisiti, modalità di partecipazione e dettagli sulle prove concorsuali.

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia