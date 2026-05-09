Primavera presenta SUPERBA È LA LUCE, l’evento e asta narrativa ideato a sostegno del progetto Fotohane Darkroom.

SUPERBA È LA LUCE è un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di connettere territori, immagini e comunità tramite la fotografia, intesa come mezzo di espressione, tutela e possibilità.

Il progetto si sviluppa come una campagna culturale e sociale realizzata per Fotohane Darkroom, uno spazio educativo per bambini migranti attivo a Mardin, nel sud-est della Turchia.

Il punto focale consiste infatti nelle immagini realizzate dai bambini stessi durante i laboratori di fotografia analogica che restituiscono visioni intime e poetiche della quotidianità.

La mostra fotografica, stampata in camera oscura ai sali d’argento, è realizzata con il supporto tecnico di Bellini Foto.

SUPERBA È LA LUCE prende forma attraverso l’evento e l’asta narrativa che si terrà a Milano il 13 maggio presso mare culturale urbano.

I biglietti per partecipare all’evento sono disponibili su DICE al seguente link: https://dice.fm/event/6dka93-superba-la-luce-primavera-fotohane-13th-may-mare-culturale-urbano-cascina-torrette-milan-tickets.

Nel corso della serata si alterneranno performance musicali dal carattere raccolto e l’esibizione di opere donate da artisti dai linguaggi e percorsi differenti. Inoltre è prevista la partecipazione di Luca Molinari e Antonio Marras e Lino Guanciale.

Cuore della serata sarà l’asta di arte contemporanea, realizzata a cura di Luca Molinari, con la partecipazione di Lino Guanciale. L’asta sarà strutturata come un vero e proprio racconto, in cui ogni opera verrà presentata attraverso la propria storia, generando dialogo e coinvolgimento con il pubblico.

Tra gli artisti coinvolti, figurano i nomi di Antonio Marras, Lulù Nuti, Jacopo Natoli, Pier Alfeo, Davide Serpetti, Matteo Capriotti, Grace Kicaj, Pamela Pintus, Franko B e, infine, Cristiano Carotti.

La componente musicale accompagnerà l’intera serata come elemento di incontro e relazione. La programmazione musicale è a cura di Rodrigo D’Erasmo compositore, musicista e direttore artistico della serata.

Ospiti musicali della serata sono Roberto Angelini, Anna Carol, Dellera, Fratelli Trabace, Les Votives e N.A.I.P.

L’evento ha come obiettivo quello di donare l’intero ricavato dell’asta – al netto delle spese di produzione dell’evento – alle attività di Fotohane Darkroom. I fondi infatti saranno volti a sostenere i materiali e gli strumenti per la fotografia analogica, le ore di laboratorio per bambini e adolescenti, il supporto educativo e la tutela, e infine lo sviluppo e la stabilità del progetto nel tempo.

Primavera è un’organizzazione no profit, fondata da Alessandro Treves e Niccolò Maria Santi, che sviluppa progetti culturali e sociali in cui l’arte diventa strumento concreto di trasformazione. Attraverso immagini, musica e narrazione, costruisce percorsi capaci di mettere in relazione artisti, istituzioni, comunità e territori fragili, creando esperienze in cui ricerca estetica, partecipazione e impatto sociale convivono e si rafforzano reciprocamente.

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