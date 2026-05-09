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Teatro Arcimboldi: “The Night of Musical” il 17 maggio 26

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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The Night of Musicals porterà il pubblico in un viaggio affascinante attraverso il mondo dei musical di successo internazionale. Appuntamento al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 17 maggio 2026.

In uno spettacolo di oltre due ore vengono presentati i momenti più belli dei musical più famosi al mondo.

I protagonisti accompagnano il pubblico in un viaggio musicale internazionale con numeri solistici, duetti ed ensemble accuratamente selezionati.

I brani iconici del musical di Broadway Moulin Rouge entusiasmano tanto quanto le scene tratte da The Greatest Showman o dal capolavoro Disney Frozen, con il celebre inno Letit go.

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The Night of Musicals è uno spettacolo di grande energia, con coreografie acrobatiche, voci straordinarie e le hit più amate del teatro musicale mondiale.

Oltre ai classici come Il Re Leone, Mamma Mia o Tanzder Vampire, non possono mancare capolavori senza tempo come Il Fantasma dell’Opera, Cats, The Rocky Horror Show, Elisabeth e Grease.

Il pubblico può vivere dal vivo la passione de Il Fantasma dell’Opera o l’intramontabile magia felina di Memory da Cats.

Un cocktail musicale straordinario: musical di successo internazionali, brani attuali e grandi classici intramontabili

Brani travolgenti, coreografie spettacolari, costumi ricercati e un moderno concept di luci e suoni creano un’esperienza dal vivo davvero indimenticabile.

www.teatroarcimboldi.it

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