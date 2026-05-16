Mario Tritto nuovo presidente nazionale dell’associazione Poliziotti Italiani

L’Associazione Poliziotti Italiani comunica che Mario Tritto, 74 anni, ha assunto con grande senso di responsabilità e profondo onore l’incarico di Presidente Nazionale dell’API.

Nel suo primo intervento ufficiale, il neo Presidente – guida dell’API milanese- ha voluto rivolgere un saluto a tutti i componenti del Direttivo Nazionale, agli iscritti, agli amici e ai simpatizzanti dell’Associazione, esprimendo gratitudine per la fiducia ricevuta e sottolineando il valore della partecipazione collettiva come elemento centrale della vita associativa. «Il mio impegno sarà quello di operare con dedizione, trasparenza e spirito di servizio, nel solco dei valori che da sempre contraddistinguono la nostra Associazione» ha dichiarato il Presidente Tritto.

«Sono consapevole dell’importanza del ruolo e delle sfide che ci attendono. Solo attraverso collaborazione, partecipazione e unità potremo continuare a crescere e a rafforzare la nostra realtà associativa». Nei prossimi mesi, la Presidenza lavorerà insieme al Direttivo Nazionale per consolidare le attività già avviate e sviluppare nuove iniziative a favore degli iscritti e del mondo della Polizia, con particolare attenzione ai temi della tutela, della rappresentanza e del sostegno professionale e umano degli operatori.

I componenti del Direttivo Nazionale: Tritto Mario Presidente; Velotto Gerardo; Falcone Giuseppe; Cusumano Paolo; Del Duca Pio; Caldarini Bruno; Allotta Ettore; Privitera Giuseppe; Cirrito Daniela; Camardella Patrizia; Itri Diego; Saracino Massimo.

L’Associazione desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento al Presidente Nazionale uscente, Dott. Gerardo Velotto, per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto in questi anni alla guida dell’API, che hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al consolidamento dell’Associazione. Il passaggio di consegne avviene nel segno della continuità istituzionale e dei valori condivisi che contraddistinguono l’Associazione Poliziotti Italiani.

Associazione Poliziotti Italiani -A.P.I.

L’ente senza scopo di lucro è nato nel 2000 per iniziativa anche dello stesso Mario Tritto. Riunisce appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria ed alla Polizia Forestale, inoltre rappresentanti delle Guardie Giurate, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, pensionati delle Forze dell’Ordine e semplici cittadini simpatizzanti. Attraverso convegni mirati sulle forme di criminalità, incontri nelle scuole e nelle piazze, punta a favorire la crescita nella società civile, di valori morali quali l’onestà, la solidarietà e la giustizia; contribuisce alla prevenzione della criminalità attraverso un’opera di ordine culturale, politico e sociale. Tra le sue attività, l’API non trascura la beneficenza. Sempre pronta a tendere la mano a chi chiede aiuto, l’Associazione devolve ai più bisognosi quanto raccolto con la sottoscrizione a premi effettuata in occasione del Megashow delle forze di Polizia. Dal 2006 c’è un’opportunità in più per aiutare gli altri con la Lotteria per la Pace e della Buona Azione già approvata dal ministero negli anni 2006 e 2007. All’A.P.I. – Associazione Poliziotti Italiani è stato conferito l’Attestato di Civica Benemerenza “ Ambrogino d’oro 2012 ” dal Comune di Milano. L’Associazione edita una rivista ufficiale bimestrale Noi cittadini per la Sicurezza che raccoglie contributi su temi di attualità, informazione, cultura e sicurezza.

Mario Tritto

Mario Tritto, 74 anni, è originario di Casamassima (Ba). A 18 anni era già arruolato nella Polizia di Stato al tempo “Pubblica Sicurezza”. Dopo il corso alla scuola allievi guardie della Pubblica Sicurezza di Peschiera del Garda, fu trasferito a Milano nel 1971 all’allora III Reparto Celere, attuale III Reparto Mobile. Nel 1986 è all’aeroporto di Milano Linate Polizia di Frontiera, dove rimane fino alla pensione nel 2002. Dopo la smilitarizzazione della Polizia, la sua voglia di aiutare i colleghi per la salvaguardia dei loro diritti, lo ha portato a scendere in prima linea nelle fila del principale Sindacato Autonomo ”SAP” della Polizia di Stato fino a diventare vice Segretario Provinciale Organizzativo di Milano e Consigliere Nazionale. Nel 2000, con un gruppo di amici e colleghi costituisce l’A.P.I. e ne diviene Segretario Generale. Dal gennaio 2019 Tritto è Presidente dell’API Milano, carica che lascia ad aprile 2026 per assumere la presidenza nazionale dell’ente.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia