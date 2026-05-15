Mettere in rete tecnologie, risorse e competenze per affrontare in modo coordinato le sfide della trasformazione digitale: è questo l’obiettivo dell’Agenzia Digitale Metropolitana, il cui percorso di costituzione è stato al centro dell’incontro “Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione: opportunità, regole e casi concreti”, promosso mercoledì 13 maggio a Palazzo Isimbardi. dalla Città metropolitana di Milano.

Nel corso della mattinata è stato presentato un progetto strutturato, accompagnato da un cronoprogramma chiaro, che vede la Città metropolitana di Milano pronta a svolgere un ruolo di guida e coordinamento a supporto dei Comuni del territorio, in una fase in cui il quadro normativo europeo e nazionale impone alle Pubbliche Amministrazioni nuove responsabilità in materia di interoperabilità dei servizi digitali, uso dei dati, intelligenza artificiale, cybersicurezza e tutela della riservatezza.

L’attuazione dell’AI Act europeo, la normativa nazionale e gli investimenti del PNRR stanno accelerando la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, ponendo tre grandi sfide agli enti locali: nuove modalità di organizzazione del lavoro; crescita esponenziale di software e servizi digitali; evoluzione delle infrastrutture tecnologiche e del cloud.

Traguardi ambiziosi che comportano costi rilevanti, soprattutto per i Comuni più piccoli: oggi un Comune sotto i mille abitanti sostiene una spesa ICT pro capite significativamente più alta rispetto a enti di dimensioni maggiori. Da qui la necessità di nuove economie di scala.

Presenti all’incontro, il vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo, il Segretario Generale Antonio Sebastiano Purcaro, il Consigliere delegato all’Innovazione Tecnologica Rino Pruiti e la direttrice del Dipartimento transizione digitale Ester Anzalone.

Il confronto è stato arricchito dall’intervento di Michele Benedetti, Direttore dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, che ha presentato scenari e casi d’uso dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione.

Con il percorso verso l’Agenzia Digitale Metropolitana, la Città Metropolitana di Milano conferma il proprio impegno a favore di una transizione digitale equa, collaborativa e orientata ai bisogni dei cittadini, rafforzando il ruolo pubblico nel governo dell’innovazione.

Il 21 maggio progetto e atti saranno illustrati in Conferenza metropolitana; entro fine maggio schemi e atti saranno inviati ai Comuni che dovranno deliberare tra giugno e luglio 2026; la deliberazione del Consiglio metropolitano è attesa per ottobre così da costituire l’Agenzia a novembre, nominare cda e revisore a dicembre e predisporre il primo bilancio a gennaio 2027.

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