L’intervento, del programma “Piazze Aperte per ogni scuola”

A partire dalla prossima settimana nascerà la nuova piazza scolastica di via Gentilino, la quarta piazza aperta del Municipio 5.

L’intervento, che sarà realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico “Piazze Aperte per ogni scuola”, è stato progettato a partire dalla proposta avanzata da Associazione Genitori Scuole Gentilino, Istituto Comprensivo “Thouar-Gonzaga”, Fondazione Mobilità in Città ETS e Associazione We Are Urban ODV e avrà come obiettivo la trasformazione dell’area di 500 mq antistante all’ingresso della Scuola primaria “Piolti De’ Bianchi – G. Stampa” in un nuovo spazio protetto e sicuro, a misura delle esigenze delle bambine e dei bambini.

I lavori prenderanno il via lunedì 18 maggio, con una prima fase di interventi preliminari che saranno realizzati nell’ambito di piazza Tito Lucrezio Caro. A partire da lunedì 25 maggio, gli interventi per la creazione della piazza scolastica entreranno nel vivo con l’introduzione di due modifiche alla viabilità locale: la pedonalizzazione del tratto stradale di via Gentilino compreso tra via Balilla e via Custodi e l’inversione del senso di marcia di via Gentilino, limitatamente al tratto stradale compreso tra via Balilla e corso San Gottardo.

Completate le modifiche alla viabilità, a partire dall’inizio di giugno, è prevista la posa di arredi urbani che ridefiniranno le modalità di vivere l’area antistante alla scuola. Nel dettaglio, al termine di questa fase di lavori, la nuova piazza scolastica sarà dotata di dieci alberi in vaso, tre rastrelliere per biciclette, due tavoli da ping-pong, due tavoli, sei panchine e tre cestini.

Questi arredi saranno posizionati in modo tale da garantire l’accesso ai passi carrai che affacciano sull’area, nonché il transito dei veicoli di Milano Ristorazione e dei mezzi di soccorso. Questi ultimi, peraltro, in base all’art. 177 del Codice della Strada, non sono tenuti a osservare le prescrizioni della segnaletica stradale in caso di interventi emergenziali.

Oltre alle opere già citate, il progetto prevede la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali nei percorsi casa-scuola, l’armonizzazione dei tempi semaforici del quartiere al fine di garantire il regolare scorrimento dei flussi stradali e, infine, la colorazione artistica della pavimentazione, che sarà realizzata dopo l’estate con il coinvolgimento del comitato dei proponenti, del quartiere e della comunità scolastica.

“Con l’avvio del cantiere in via Gentilino – dichiara l’assessore allo Spazio pubblico Marco Mazzei – proseguiremo nell’attuazione di politiche volte a rimettere le persone, e in particolare le bambine e i bambini, al centro dello spazio pubblico. La nuova piazza scolastica, infatti, non è solo un intervento di pedonalizzazione, ma una scelta strategica per tutelare la sicurezza della comunità scolastica e favorire lo sviluppo di un luogo identitario per il quartiere e per le cinque scuole presenti nel raggio di duecento metri”.

“Quello di via Gentilino – afferma l’assessora alla Partecipazione Gaia Romani – è un progetto nato da una proposta avanzata dalle associazioni, dalle famiglie e dalle scuole del quartiere già nel 2023. E in questi anni le numerose attivazioni temporanee hanno mostrato quanto sia importante creare spazi di incontro e socialità per le bambine e i bambini, costruiti insieme alla comunità educante e al territorio. Con la futura firma del Patto di collaborazione vogliamo continuare a valorizzare il protagonismo delle realtà del quartiere, affinché questa nuova piazza possa essere vissuta, animata e curata come uno spazio pubblico, sicuro, aperto e condiviso”.

“La nuova piazza – aggiunge il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese – risponde alle richieste di maggiore sicurezza presentate dalle associazioni, dal comitato genitori, dalla Social Street San Gottardo e Meda e dalle scuole del quartiere.

Riteniamo che questa opera, unita a una maggiore diffusione della mobilità dolce, possa dare un volto più amichevole al territorio della città e del nostro municipio”.

L’intervento, realizzato con il supporto tecnico di Amat e grazie a uno stanziamento di circa 40mila euro, sarà la trentesima piazza scolastica, nonché la sessantatreesima piazza aperta cittadina. Al termine degli interventi per la realizzazione della piazza scolastica di via Gentilino, le piazze aperte di Milano avranno un’estensione complessiva superiore a 86mila mq, paragonabile a quella di dodici campi da calcio distribuiti tra i nove Municipi della città.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia