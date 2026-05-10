Area sottoposta a vigilanza rafforzata in occasione di TUTTOFOOD

In occasione di TUTTOFOOD 2026, dall’11 al 14 maggio, verrà organizzata attorno al polo espositivo di Fiera Milano Rho un’area sottoposta a vigilanza rafforzata. Lo ha deciso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto il 6 maggio dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia.

Nel corso della seduta, il Comitato ha esaminato il tema delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento dell’edizione 2026 di “TUTTOFOOD”, evento di rilevanza internazionale nel settore agroalimentare che richiamerà 5mila espositori del settore provenienti da numerosi Paesi e prevede una affluenza di oltre 100mila visitatori professionali e 40mila top buyer da 80 Paesi. Inoltre, il 13 e 14 maggio, in concomitanza si svolgeranno anche Transpotec Logitec, evento leader per il trasporto merci e la logistica integrata, oltre a NME – Next Mobility Exhibition, sul tema della società smart e sostenibile. Si aggiungono, secondo le stime, circa 8mila e 11mila presenze.

E’ stata condivisa l’istituzione di una zona a vigilanza rafforzata nelle aree limitrofe al quartiere fieristico di Rho, nel periodo di svolgimento delle manifestazioni, consentendo l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per specifiche fattispecie delittuose, i quali nelle predette zone tengano comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, impedendo la libera e piena fruibilità delle stesse e determinando una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Obiettivo è contrastare i reati predatori, fenomeni di accattonaggio e richieste moleste di denaro da parte di finti enti assistenziali messi in atto all’interno dell’area espositiva e nelle zone limitrofe.

Queste le aree coinvolte nella zona rossa “polo fieristico Rho”:

Zona A, che circonda il quartiere fieristico

Viale degli Alberghi, viale Porta Est, viale Porta Ovest, viale delle Ferrovie

Zona B, uscita fermata metro MM e Stazione FFSS Rho Fiera

Via Achille Grandi e piazza Costellazione

Zona C, prossima al quartiere fieristico

Vie Risorgimento, Venanzio Buzzi, Di Vittorio, Ezio Vanoni, Eugenio Curiel, Fratelli Vigorelli, Fratelli Cervi



“Ringrazio il prefetto Claudio Sgaraglia, per l’attenzione che sempre riserva alle richieste del nostro territorio, e tutte le forze dell’ordine – commenta il Sindaco Andrea Orlandi –Anche TUTTOFOOD come altri eventi fieristici attira numerosi visitatori e porta migliaia di persone nell’area del polo espositivo e alla stazione ferroviaria di Rho Fiera: una rafforzata prevenzione dei reati predatori e di episodi di microcriminalità offre garanzie sia ai visitatori sia ai rhodensi”.

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