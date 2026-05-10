Magoni: «stop allo spopolamento, dall’Europa arriva il “diritto di vivere” sulle nostre montagne

«L’Europa compie finalmente un passo concreto verso il riconoscimento del diritto a vivere, lavorare e costruire il proprio futuro nei territori montani, rurali e periferici. Il piano “Right to Stay” rappresenta una svolta politica storica per le aree interne italiane ed europee».

Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Lara Magoni, commentando il nuovo indirizzo strategico illustrato dalla Commissione europea sul contrasto allo spopolamento e sulla coesione territoriale.

«Negli ultimi mesi – spiega Magoni – ho lavorato intensamente a Bruxelles, dialogando direttamente con la Commissione europea e con il vicepresidente Raffaele Fitto, affinché la questione delle terre alte e dei piccoli borghi entrasse stabilmente nell’agenda politica europea. Ho avuto un incontro con il vicepresidente Fitto nel quale ho portato la richiesta di inserire in modo chiaro e strutturale le aree montane all’interno del provvedimento europeo. Oggi sono orgogliosa di vedere che abbia accolto la mia istanza e che quel lavoro inizia a produrre risultati concreti».

Secondo l’eurodeputato lombardo, il principio del “diritto a restare” segna un cambio di paradigma fondamentale: «Per troppo tempo migliaia di giovani sono stati costretti a lasciare i propri territori per mancanza di servizi, infrastrutture e opportunità. La libertà di partire deve essere una scelta, non una necessità imposta dall’assenza di prospettive».

Magoni sottolinea come il nuovo piano europeo punti a rafforzare competitività, connettività e servizi essenziali nelle aree periferiche, con investimenti su infrastrutture digitali, formazione, mobilità e sviluppo economico locale: «Le comunità montane non chiedono assistenzialismo, ma strumenti per poter competere e crescere. Serve creare condizioni concrete perché famiglie, imprese e giovani possano continuare a vivere e investire nei territori».

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia rivendica inoltre il lavoro politico svolto dal gruppo ECR sul tema della coesione territoriale: «Abbiamo sostenuto con convinzione una visione europea che rimetta al centro identità, autonomie locali e sviluppo equilibrato.

Il ringraziamento va al commissario Fitto per aver raccolto questa sfida con coraggio e visione strategica». Infine, Magoni richiama la necessità di trasformare rapidamente gli indirizzi europei in interventi concreti sui territori: «Ora occorre accelerare affinché le risorse previste possano tradursi in opere, servizi e opportunità reali.

Le aree interne rappresentano una ricchezza straordinaria per l’Italia e per la Lombardia: difenderle significa difendere lavoro, comunità e futuro».

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