“La Storia Conta”: in 400 alla giornata conclusiva del progetto di SPI CGIL Lombardia

16 classi da 10 istituti provenienti da tutte le province della Lombardia riunite per parlare di Costituzione. È l’immagine emersa dalla giornata conclusiva del progetto di SPI CGIL Lombardia, “La Storia Conta”, ospitata lunedì dall’Abbazia di Mirasole a Opera, in provincia di Milano.

A partire dall’omonimo podcast, studentesse e studenti coinvolti si sono confrontati nel corso dell’anno scolastico su temi come il referendum istituzionale del 1946 e il primo voto alle donne, di cui quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario, ma anche sui Governi tra il 1943 e il 1946, le Costituzioni provvisorie o tutti gli aspetti, civili, economici e sociali, contenuti tra le pagine della nostra Legge Fondamentale.

Ne sono emersi decine di elaborati: dal tg autoprodotto dall’IC “Umberto Eco” di Milano alle traduzioni dei diritti fondamentali in albanese, arabo, spagnolo, LIS e CAA (la comunicazione aumentativa dedicata a persone con difficoltà nell’uso del linguaggio verbale) della scuola di Piano, a Costa Volpino, passando dall’emozionante messa in scena del voto del 1946 dei giovanissimi alunni della seconda e della terza elementare di Pomponesco, in provincia di Mantova.

“Siamo assolutamente soddisfatti di questa seconda edizione de La Storia Conta” ha commentato Daniele Gazzoli, Segretario Generale SPI CGIL Lombardia “e la qualità dei lavori presentati questa mattina è la riprova di come questo percorso rappresenti un valore aggiunto per il sindacato: parlare con ragazze e ragazzi così giovani non fa altro che dimostrare quanto la nostra volontà di dialogare con le nuove generazioni sia concreta”.

All’iniziativa hanno aderito classi dalla seconda elementare alla seconda media provenienti dall’IC “Rubini” di Romano di Lombardia (BG), l’IC Brescia Ovest, divisione Tridentina, di Brescia, l’IC Cremona 2 di Cremona, la scuola elementare di Primaluna (LC), l’IC Somaglia in provincia di Lodi, la scuola elementare di Pomponesco (MN), l’IC “Umberto Eco” di Milano, le sezioni di Casatisma e Torrazza dell’IC di Casteggio, in provincia di Pavia, la scuola di Piano a Costa Volpino (BG) e l’IC “Dante” di Cassano Magnago “VA”.

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