Un teatro completamente sold out, oltre mille studenti delle scuole superiori presenti, applausi, partecipazione emotiva, riflessioni profonde e momenti di autentico coinvolgimento umano.

È quanto accaduto in Sicilia venerdì 8 Maggio, al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), dove lo psicoterapeuta e cantautore di origine arbereshe Adriano Formoso ha portato in scena il suo innovativo Formoso Therapy Show , un format unico nel panorama italiano che unisce musica dal vivo, psicologia, neuroscienze e dialogo con i giovani.

Non un semplice concerto, non una conferenza tradizionale, ma una vera esperienza emotiva e formativa capace di parlare agli adolescenti con il loro linguaggio, entrando in temi fondamentali come identità, autostima, relazioni, dipendenze affettive, ansia, paure, autenticità e ricerca del proprio posto nel mondo.

Durante lo spettacolo, gli studenti non sono rimasti spettatori passivi. Hanno cantato, battuto le mani, riso, riflettuto e partecipato attivamente agli esercizi interattivi proposti da Formoso, vivendo il teatro come uno spazio di ascolto, confronto e consapevolezza.

Molti ragazzi si sono riconosciuti nei temi affrontati, dimostrando quanto oggi le nuove generazioni abbiano bisogno non solo di istruzione scolastica, ma anche di strumenti psicologici ed emotivi per affrontare la vita.

Il successo dell’iniziativa ha colpito docenti e organizzatori proprio per la capacità del Formoso Therapy Show di creare un ponte tra cultura, arte e benessere psicologico. In un’epoca in cui il disagio giovanile cresce in modo evidente, esperienze di questo tipo rappresentano una risorsa concreta per le scuole che desiderano offrire ai propri studenti qualcosa di realmente incisivo e memorabile.

L’idea di Adriano Formoso nasce da anni di lavoro clinico con adolescenti, famiglie e giovani adulti, integrato con la sua attività artistica e di ricerca sulla Neuropsicofonia, disciplina che studia il rapporto tra musica, cervello ed emozioni. Proprio questa fusione rende il progetto originale e difficilmente paragonabile ad altri format educativi.

Dopo il successo siciliano, cresce ora l’interesse di istituti scolastici, teatri e amministrazioni locali per ospitare il Formoso Therapy Show anche in altre città italiane. Per molti dirigenti scolastici potrebbe rappresentare una delle iniziative culturali e formative più innovative da proporre ai ragazzi, capace di lasciare un segno ben oltre le ore trascorse in aula.

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