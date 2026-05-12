Numeri da record per “True love impact” all’Opiquad Arena. Vero volley pensa al 2027

Tre giorni dedicati a tutti gli aspetti della fragilità giovanile, 60 eventi, mille studenti, più di 20 panel e 40 ospiti, oltre 25 associazioni e altrettanti workshop. Oltre 180mila utenti raggiunti con oltre un milione di visualizzazioni sugli account True Love Impact e più di 350 contenuti prodotti tra podcast, interviste e sintesi. Sono i numeri da record del True Love Impact andato in scena dal 4 al 6 maggio all’Opiquad Arena di Monza grazie all’impegno del Vero Volley.

“La nostra idea di sport è legata fortemente all’impatto sociale – ha commentato Alessandra Marzari, presidente del Vero Volley -. Sono davvero felice della tre giorni, un’iniziativa che mette a terra senza troppe parole ma con i fatti la nostra passione per un’idea di sport legata fortemente all’impatto sociale. Una bellissima kermesse, con tanti straordinari ospiti che hanno condiviso con noi pensieri e progetti. Ci siamo salutati con la promessa di darci appuntamento al prossimo anno”.

True Love Impact punta a diventare un appuntamento tradizionale capace di unire sport e realtà sociale. Tanti i personaggi che hanno portato un contributo decisivo e unico nel corso dell’evento inaugurato da Aldo Fumagalli, azionista di maggioranza della Numia Vero Volley Milano e chiuso dallo straordinario intervento del presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia che ha parlato del tema della violenza sulle donne, illustrando i dati di quella che e’ un’emergenza nazionale.

Tre giorni che hanno visto alternarsi sul palco campioni della legalità, della sensibilità, dello spettacolo quali Paolo Ruffini e dello sport come il capitano della nazionale di volley femminile Anna Danesi, Giampaolo Ricci leader dell’Olimpia Milano, Matteo Pessina del Monza Calcio e l’ex campionessa di nuoto sincronizzato Gemma Galli.

Evento nell’evento la charity dinner per ChangeTheGame, associazione che si batte contro ogni forma di violenza nello sport, con l’asta di beneficenza resa possibile grazie a KGM, azienda automobilistica che punta le proprie campagne sulla difesa e protezione della donne.

“Il bilancio di questa prima edizione di True Love Impact è estremamente positivo – riassume Gianpaolo Martire, direttore marketing di Vero Volley e ideatore della manifestazione -. Un evento così ricco su tre giorni è indubbiamente impegnativo e richiede una lunga programmazione. Ma e’ stato un successo e siamo già al lavoro per la prossima edizione”.

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