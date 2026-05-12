Scuola Civica di Cagliari, due nuovi laboratori a maggio

La musica come spazio di incontro tra linguaggi, generazioni e visioni differenti: da un lato la scrittura contemporanea del suono, dall’altro una pratica millenaria che attraversa il tempo senza perdere il suo intramontabile fascino. La Scuola Civica di Musica di Cagliari apre una nuova finestra di lavoro e ricerca con due laboratori che, pur muovendosi su coordinate diverse, condividono un principio chiaro: la musica come esperienza viva, concreta, attraversabile.

A partire da lunedì 18 maggio prenderà il via il Pop Music Lab, a cura di Massimo Satta, un percorso che mette in relazione linguaggio musicale e tecnologia, offrendo strumenti operativi per entrare nei processi della produzione contemporanea. Non un semplice corso tecnico, ma uno spazio di costruzione: dall’idea al suono, dalla scrittura all’elaborazione, con uno sguardo che tiene insieme creatività e consapevolezza. Gli incontri si terranno ogni lunedì fino al 15 giugno, dalle 18.30 alle 20.30.

Chitarrista, arrangiatore, compositore e produttore artistico, Massimo Satta rappresenta una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, legata da anni al lavoro di Mogol. Dal 2006 è una presenza centrale all’interno del CET – Centro Europeo di Toscolano, la scuola fondata dallo stesso Mogol, dove ricopre il ruolo di direttore e docente dei corsi di Produzione Musicale e Arrangiamento. Parallelamente accompagna regolarmente Mogol negli spettacoli “Mogol racconta Mogol”, reinterpretando insieme al pianista Gioni Barbera alcune delle pagine più celebri del repertorio Battisti-Mogol.

Il giorno successivo, martedì 19 maggio, sarà invece la volta del Laboratorio di Launeddas guidato da Sergio Lecis, tra i più autorevoli interpreti e custodi di uno degli strumenti simbolo della tradizione musicale sarda. Originario di Assemini, Lecis ha dedicato la propria vita alla salvaguardia e alla trasmissione dell’arte delle launeddas, distinguendosi non soltanto come esecutore, ma anche come costruttore e ricercatore. Qui il tempo cambia densità: il laboratorio si configura come un’immersione nella cultura musicale sarda, dove tecnica, ascolto e tradizione si intrecciano in un’esperienza diretta, fisica, profondamente identitaria. Gli incontri si terranno ogni martedì fino al 16 giugno, dalle 18 alle 20.

Due proposte complementari che restituiscono con chiarezza la direzione della Scuola Civica: non solo formazione, ma costruzione di senso, relazione tra linguaggi, apertura a pubblici diversi.

Le iscrizioni ai due laboratori dovranno essere effettuate esclusivamente online, attraverso la compilazione dei moduli dedicati disponibili ai seguenti link:

Pop Music Lab https://forms.gle/j567oLtNLJsFgtCaA

Laboratorio di Launeddas https://forms.gle/hifxK2uyaQMh3ERD9

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a venerdì 15 maggio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria della Scuola Civica di Musica di Cagliari all’indirizzo scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it o ai numeri

070.6775630/5633.

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