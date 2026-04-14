In arrivo nella sala Chaplin del teatro Binario 7 di Monza uno “Spettacolo al buio” scelto direttamente dal pubblico tra quelli prodotti dalla Compagnia Teatro Binario 7 per festeggiare i suoi primi vent’anni di attività.

Un sondaggio, disponibile online dal 26 settembre e fino al 31 dicembre 2025, ha consentito a tutti di esprimere la propria preferenza: in lista una decina di titoli, più o meno recenti, più o meno noti, che riporteranno sul palco il direttore artistico Corrado Accordino.

La sorpresa sarà mantenuta fino all’ultimo: il pubblico scoprirà solo in sala, quando si abbasseranno le luci e inizierà lo spettacolo, il titolo che ha raccolto il maggior numero di consensi.

Lo “Spettacolo al buio” andrà in scena in sala Chaplin per Teatro+Tempo Presente dal 17 al 19 aprile 2026.

Dopo la replica di domenica 19 aprile Corrado Accordino incontrerà il pubblico per un momento di confronto e di approfondimento sullo spettacolo.

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