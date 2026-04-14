ROSSO COME IL FANGO è scritto da Madame e Luca Narducci e prodotto e composto da Bias e Mr Monkey.

Il brano è una dedica a tutte le persone che partono dal basso e lottano per provare a vivere una vita migliore.

Con uno sguardo lucido e consapevole, l’artista riflette sul privilegio, sul senso di colpa e sul dubbio che ne deriva, rivendicando le proprie radici e sottolineando come, al di là dei traguardi raggiunti, resti fondamentale riconoscersi nel proprio percorso di vita, soprattutto quando non ci si sente appartenente a un mondo in particolare, né da quello da cui si viene né da quello in cui ci si trova.

Il videoclip, scritto, diretto e montato dalla stessa Madame insieme ad Alberto Lonardi, si sviluppa come un racconto diretto e privo di sovrastrutture.

Le immagini seguono un’evoluzione cromatica, dal blu al rosso, che accompagna il brano verso una dimensione sempre più viscerale. Ne emerge una rappresentazione astratta del processo interiore descritto dal brano, in cui corpo e spazio si fondono.

Il disincanto è il punto di rottura che ognuno di noi si trova a dover affrontare almeno una volta nella vita, se si vuole arrivare ad una vera consapevolezza. Questo disco ne racconta le varie sfaccettature, i vari percorsi, dalla fase incantata, a quella della frattura fino alla rinascita.

L’album DISINCANTO è disponibile in preorder su tutte le piattaforme digitali e nei formati CD e vinile nero con poster e CD nero in esclusiva per Amazon.

Madame sarà in tour con “Madame Tour Estate 2026″, dove sarà protagonista sui palchi dei principali festival italiani.

I biglietti sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Il Tour di Madame inizierà il 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (MI), proseguirà il 6 luglio al Flowers Festival a Collegno (TO), il 9 luglio al Live in Genova Festival a Genova, il 12 luglio all’Anima Festival a Cervere (CN), il 14 luglio a Bergamo, al NXT Festival, il 27 luglio al Villafranca Festival 2026 a Villafranca (VR), il 29 luglio all’Udine Vola 2026 a Udine, il 3 agosto allo Zoo Music Fest a Pescara, il 9 agosto all’Arena della Regina a Cattolica (RN), l’11 agosto al Villa Bertelli Live a Forte dei Marmi (LU), il 12 agosto al Castiglioncello Festival a Castiglioncello (LI), il 18 agosto ad Alghero (SS), in occasione dell’Alguer Summer Festival, il 23 agosto all’Arena Bianca a Ostuni (BR), il 25 agosto al Fossato del Castello a Barletta (BT), il 2 settembre al Vicenza in Festival a Vicenza, il 4 settembre al Trento Live Fest di Trento, l’11 settembre al Dream Pop Fest di Palermo e, infine, il 13 settembre al Festival Taormina Arte di Taormina (ME).

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