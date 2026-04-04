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Torna ONE DAY MUSIC FESTIVAL – in line up Nitro, Glocky, NIKOLINA, Tony Effe

Davide Falco
By Davide Falco
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ONE DAY MUSIC FESTIVAL
ONE DAY MUSIC FESTIVAL

Dopo il successo delle passate edizioni, torna ONE DAY MUSIC FESTIVAL, in programma venerdì 1° maggio presso Afrobar “La Playa”, Catania. L’edizione del 2026 vedrà tre stage differenti, ognuno con una propria direzione sonora, tra palco live, techno ed elettronica. Un’unica e imperdibile data per uno dei maggiori eventi musicali in Sicilia, un appuntamento dove la musica è l’unico filo conduttore tra il mare e la sagoma dell’Etna.

Anche quest’anno la line up, che verrà svelata definitivamente nei prossimi giorni, si prospetta ricchissima, perfetta per accogliere e far ballare un pubblico eterogeneo. Tra i primi nomi annunciati AiraAlt Rock: EDY, WEL, ALLERTA!Ben SterlingCuarteroDamianitoEle AEstella BoersmaFashion FortyGlockyIvanBiNIKOLINANitroPlantTony Effe e TWENTY SIX.

Oltre ai nomi in line up, a definire ONE DAY MUSIC FESTIVAL è il luogo stesso. La “Playa” di Catania non è solo una location, ma una parte integrante dell’evento che permette di passare da set elettronici a concerti rap restando a pochi metri dall’acqua. È la combinazione tra la forza del territorio e una proposta musicale trasversale che richiama pubblico da ogni parte dell’Isola e oltre. L’obiettivo è regalare al pubblico un’edizione sempre migliore della precedente, accompagnando nuove generazioni alle più recenti tendenze della musica italiana ed internazionale.

Durante la sua storia, ONE DAY MUSIC FESTIVAL è riuscito a riunire più generi musicali; nato nel 2009 con un’anima prettamente rock, portando i nomi di punta delle band emergenti del panorama italiano di quegli anni, si apre pian piano anche al reggae, che diventa il “secondo volto” delle prime edizioni.

Dopo circa cinque anni le cose cominciano a mutare: la house music inizia a rivestire un’importanza centrale, il rap è sempre più richiesto dai giovani, mentre il rock diminuisce. Negli anni la crescita dell’evento diventa sempre più evidente: il 2018 è l’anno in cui si raggiungono 20.000 presenze, con una line-up che vede per la prima volta anche l’ingresso della trap. Nel 2022 ONE DAY MUSIC FESTIVAL riaccende le luci, più forti che mai, post pandemia: è l’anno del primo sold out della sua storia, che si ripeterà poi negli anni successivi.

Info e biglietti disponibili suhttps://www.ticketsms.it/event/One-Day-Music-Festival-2026-Catania-Afrobar-01-05-2026

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