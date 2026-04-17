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Sergio Bonelli Editore presenta: “Lillian Browne” di Vanna Vinci, al Salone del Libro

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Venerdì 15 maggio al Salone del Libro di Torino arriverà Vanna Vinci, in occasione dell’uscita di LILLIAN BROWNE, in libreria e fumetteria dall’8 maggio.

Per la prima volta raccolte in un unico volume saranno infatti disponibili tutte le storie dell’irresistibile teenager irlandese creata da Vanna Vinci.

Tra mondi fantastici e storie d’amore, le avventure della giovane Lily non finiscono di stupire! Lillian è una ragazzina con il dono della “vista”, o della “seconda vista”, ossia il potere di vedere quelli che in Irlanda vengono chiamati “faeries” cioè le fate e i folletti.

Un viaggio tra cambiamenti, scoperte, litigate con folletti un po’ matti e incontri con geni e creature strambe.

 Vanna Vinci sarà inoltre protagonista del laboratorio intitolato “COME CREARE – E RICREARE – PERSONAGGI E AMBIENTI IN UN GRAPHIC NOVEL”.

Grazie all’evento organizzato dal Salone assieme a Sergio Bonelli Editore, presente in fiera con un suo stand (Padiglione 1, Stand D44), l’autrice illustrerà come realizzare una guida personale per la costruzione delle basi portanti di un Graphic Novel: dalla realtà all’invenzione, fino alla psichedelia, dalle fonti iconografiche e letterarie ai deliri visionari.

L’appuntamento si svolgerà venerdì 15 maggio dalle ore 16:10 alle 17:30 presso il Padiglione 4 del Salone del Libro di Torino.

I posti prenotabili sono andati presto esauriti ma sarà comunque possibile presentarsi davanti alla sala il giorno dell’evento e occupare eventuali posti disponibili fino a esaurimento.

https://www.sergiobonelli.it/prodotto/lillian-browne/

https://www.facebook.com/SergioBonelliEditoreUfficiale/

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/

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