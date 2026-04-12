Poste Italiane: emissione francobollo Fabbrica d’Armi Pietro Beretta

Sono stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nove francobolli appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati alle Imprese storiche: Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A, nel 500° anniversario, AGIP (ENI), Unoarre, Acqua S.Bernardo, Officine Egidio Brugola, CISA, Pizzoli, Ducati nel centenario della fondazione e Maserati, nel 100° anniversario del marchio; relativi al valore della tariffa B pari a 1,30€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari di francobolli per le emissioni di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A, AGIP (ENI), Ducati e Maserati; dicentontocinaquantamilaventicinque esemplari di francobolli per l’emissione di Unoarre e centottantamila esemplari per le emissioni di Acqua S.Bernardo, Officine Egidio Brugola, CISA e Pizzzoli.

Fogli da quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Per l’emissione del francobollo dedicato a CISA è stata realizzata una cartella filatelica contenente il foglietto, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, e il bollettino illustrativo; mentre per le emissioni dedicate a Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, AGIP (ENI), Unoarre, Ducati e Maserati, la cartella filatelica contiene anche la tessera.

l francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

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