Sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:30 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugurerà la personale di Stefania Rössl “All I look at looks at me” a cura di Guido Guidi e Luca Piovaccari.

L’esposizione, che rimarrà allestita fino a giovedì 30 aprile, sarà aperta al pubblico dal mercoledì al sabato feriali dalle 17 alle 19. Per aperture su richiesta contattare l’indirizzo mail pallavicini22.ravenna@gmail.com. Ingresso libero.

La mostra è inserita nel progetto di CARP APS “Con altri occhi. Appunti di fotografia contemporanea” a cura di Luca Piovaccari in collaborazione con Roberto Pagnani.

La Mostra

Per molti anni Stefania Rössl ha esercitato lo sguardo prima ancora che la macchina fotografica.

Per lungo tempo il suo lavoro è stato quello di accompagnare le immagini degli altri: osservarle nascere, correggerle, metterle in discussione, farle maturare. Poi, quasi inevitabilmente, qualcosa si è spostato. Dopo anni passati a costruire contesti e occasioni per la fotografia, a invitare autori, a confrontarsi con maestri e ricerche internazionali, lo sguardo ha chiesto di diventare gesto.

Non più soltanto mediazione o cura, ma pratica diretta. Come se l’esperienza accumulata avesse lentamente sedimentato una necessità: verificare in prima persona ciò che fino ad allora era stato analizzato, insegnato, discusso. In questo passaggio, l’incontro con figure come Guido Guidi – e con quella tradizione italiana attenta al paesaggio ordinario, ai bordi, alle pause – ha rappresentato non tanto un modello da seguire, quanto una postura etica: rallentare, sostare, accettare che l’immagine emerga dall’attrito con il reale.

Non cercare l’evento, ma lasciarsi raggiungere dai dettagli. La sua fotografia nasce così, quasi in sordina. Non come dichiarazione autoriale, ma come pratica quotidiana, laterale. Un esercizio di prossimità. Anche la scelta dell’analogico rivela questa attitudine: un tempo più lungo, una concentrazione diversa, l’impossibilità di controllare tutto immediatamente. Ogni immagine diventa decisione, attesa, dubbio. Il processo conta quanto il risultato.

Fotografare in prima persona significa assumersi il rischio della scelta, accettare la vulnerabilità dell’autorialità, trasformare la competenza critica in responsabilità poetica. Questa mostra segna dunque un passaggio sottile ma decisivo: non l’abbandono del ruolo di docente o curatrice, bensì la loro naturale estensione.

Dove: Spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery Viale Giorgio Pallavicini 22 – Ravenna

Inaugurazione: sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:30

In mostra dal 11 al 30 aprile 2026 – Ingresso libero.

Orario di apertura: dal mercoledì al sabato feriali dalle 17 alle 19

Per aperture su richiesta: contattare l’indirizzo mail pallavicini22.ravenna@gmail.com

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