Ci sono melodie che ci accompagnano per tutta la vita. Restano addosso come un profumo, un colore o una stagione. Parole che, ascoltate anche per caso, riaccendono ricordi lontani. Un volto, un paese, una casa, una promessa.

canzone sa fare questo: prende un istante qualunque e lo rende eterno. La musica abita il mondo e, quando ci passa accanto, quando decide di fermarsi, entra subito nel profondo, si intreccia alla memoria, si confonde con le emozioni e diventa parte di noi.

“Canzoni, la vita”, non è un concerto, è un percorso teatrale emotivo nella canzone italiana.

Spogliate della melodia, alcune canzoni conservano una tensione scenica straordinaria, capace di reggere il palcoscenico e di prendere nuova forma. A questi brani si intrecciano frammenti originali: nuove ballate, confessioni, piccoli fatti e grandi emozioni: racconto personale e parola d’autore.

Daremo nuova vita ai grandi brani della musica d’autore, esplorandone l’anima, restituendo alle parole la loro nudità e la loro forza, lasciando che ci parlino di ciò che ogni giorno ci nutre: l’amore, la nostalgia, la gioia, la malinconia. In una parola, la vita, in tutte le sue sfumature.

mtmteatro.it

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