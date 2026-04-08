Louis sarà live con due imperdibili appuntamenti: giovedì 9 aprile a BOLOGNA – Unipol Arena e venerdì 10 aprile a MILANO – Unipol Forum.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Radio KissKiss è radio partner dei live.

Il tour è l’occasione per sentire dal vivo i pezzi contenuti nel suo album di inediti “HOW DID I GET HERE?” (BMG), che in Italia ha debuttato al #1 della classifica CD, Vinili e Musicassette e al #2 della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti della settimana.

“How Did I Get Here?” è il terzo album di Louis, frutto di una ricerca artistica intensa in cui l’artista si mette alla prova come autore, compositore e performer, superando ogni limite.

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