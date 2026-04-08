21.2 C
Milano
mercoledì, Aprile 8, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Louis Tomlinson arriva in Italia con due date del suo “How Did I Get Here? World Your”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
65
LTTour.
LTTour.

Louis sarà  live con due imperdibili appuntamenti: giovedì 9 aprile a BOLOGNA – Unipol Arena e venerdì 10 aprile a MILANO – Unipol Forum.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Radio KissKiss è radio partner dei live.

Il tour è l’occasione per sentire dal vivo i pezzi contenuti nel suo album di inediti “HOW DID I GET HERE?” (BMG), che in Italia ha debuttato al #1 della classifica CD, Vinili e Musicassette e al #2 della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti della settimana.

“How Did I Get Here?” è il terzo album di Louis, frutto di una ricerca artistica intensa in cui l’artista si mette alla prova come autore, compositore e performer, superando ogni limite.

Website / Facebook / Twitter / Instagram / TikTok / YouTube

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“Così vero”: nuovo brano del cantautore rap Erik Panini, disponibile in radio e in digitale
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy