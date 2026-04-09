“Storie Cantate. Viaggio nella grande storia dell’Opera”: Giuseppe Verdi

Prosegue la stagione “Storie Cantate – Viaggio nella grande storia dell’Opera” con un nuovo appuntamento dedicato agli esordi e ai capolavori di Giuseppe Verdi, figura centrale della tradizione operistica italiana.

Sabato 11 aprile alle 17.00 – presso la Sala Art Ensemble di Torino – andrà in scena “Gli anni di galera – Il giovane Giuseppe Verdi e i suoi capolavori”, incontro-spettacolo che unisce narrazione e musica dal vivo per raccontare uno dei periodi più intensi e decisivi della vita del compositore. Come nacque la straordinaria carriera di Giuseppe Verdi?

Il suo talento fu immediatamente riconosciuto o il successo fu il risultato di incontri determinanti con musicisti e impresari che credettero in lui agli inizi? Lo spettacolo si propone di rispondere a queste domande, portando il pubblico nel cuore degli “anni di galera”, come lo stesso Verdi definì il periodo di lavoro incessante che lo condusse, in pochi anni, alla conquista dei principali teatri italiani ed europei. Il programma attraversa alcune delle opere più celebri del compositore, con pagine tratte da Rigoletto, Nabucco, Ernani, I Lombardi alla Prima Crociata e La Traviata.

Accanto ai grandi titoli, spazio anche a un repertorio meno noto ma di grande valore: le arie da camera per canto e pianoforte, testimonianza preziosa del laboratorio creativo verdiano, in cui si intravedono idee e soluzioni che confluiranno nelle opere della maturità. Pensato per un pubblico eterogeneo, lo spettacolo si rivolge sia agli appassionati d’opera, che potranno riscoprire dettagli storici e musicali poco frequentati, sia a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, grazie a un racconto chiaro, coinvolgente e accessibile.

Interpreti della serata saranno Valter Carignano (voce narrante e basso-baritono), Cristina Cogno (soprano), Roberta Wildmann (contralto), Daniele Di Tommaso (tenore) e Michela Varda (pianoforte): un ensemble agile, capace di alternare racconto e musica con ritmo teatrale, restituendo tutta la ricchezza espressiva di Verdi.

Alla base del progetto “Storie Cantate” vi è il concetto di “narrazione in musica”: format che supera la distanza tra palco e platea, invitando il pubblico a entrare direttamente nel processo creativo del compositore e a scoprire come un’aria o un duetto possano racchiudere un intero universo di storia, cultura e società.

Ingresso a offerta libera.

Informazioni e prenotazioni: 375 8090195 – 3663407927

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia