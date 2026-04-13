Milano Art Week 2026. Arte, memoria e natura nella mostra “Le rose purpuree di Cittadella”

La Cittadella degli Archivi del Comune di Milano presenta “Le rose purpuree di Cittadella”, martedì 14 aprile alle ore 18, in occasione della Milano Art Week 2026.

L’iniziativa riunisce tre interventi che intrecciano arte contemporanea, memoria, trasformazione urbana e natura, contribuendo a ridefinire l’identità culturale e visiva di uno dei più importanti poli archivistici d’Europa.

Fulcro dell’evento è la donazione al Comune di Milano dell’opera “Riscoprire Munari” dell’artista Alberto Piña Hernandez, in arte Albert Pinya, resa possibile grazie al contributo di ACE, società di progettazione integrata. L’opera entrerà a far parte della collezione permanente della Cittadella degli Archivi e sarà collocata nel giardino interno, contribuendo alla riqualificazione degli spazi e dell’intero quartiere Niguarda.

Il lavoro di Pinya, artista attivo sulla scena internazionale e da tempo legato al contesto italiano, si confronta in questo caso con la figura di Bruno Munari, artista, designer e scrittore milanese, a cui l’opera rende omaggio e del quale la Cittadella degli Archivi custodisce alcuni materiali.

La pratica dell’artista si distingue per una costante tensione alla sperimentazione e all’espansione del linguaggio pittorico, attraverso l’uso di materiali, tecniche e registri diversi. Centrale nella sua ricerca è il tema del volto, elemento ricorrente che diventa dispositivo narrativo e simbolico: “Il volto è il luogo dove risiede lo sguardo e attraverso cui si osserva il mondo. Il riflesso dell’anima”, afferma l’artista.

Accanto alla donazione, l’evento si sviluppa attraverso la presentazione di due mostre che dialogano con gli spazi e la funzione del polo archivistico milanese.

Dal 15 aprile al 14 giugno 2026, la Cittadella ospita “Something new: lights, lines, shapes”, mostra personale di Sergio Limonta, realizzata in collaborazione con la galleria Building di Milano. Invitato a confrontarsi con l’architettura e i materiali dell’archivio, Limonta presenta otto opere inedite che attraversano diversi ambiti della sua ricerca recente: dalle serie dei “Legni”, dei “Metalli” e dei “PVC”, fino a una scultura di grandi dimensioni in equilibrio precario. Tra i lavori esposti, un’opera è stata realizzata utilizzando materiali in disuso della Cittadella, attivando un dialogo diretto con il luogo e la sua funzione.

Dal 15 aprile al 15 maggio 2026, negli stessi spazi, si inserisce la mostra “LETTERE DALL’URAGANO” di Alfredo Rapetti Mogol, ideata e organizzata da Isorropia Homegallery e Galleria Ferrero Arte Contemporanea. Il progetto presenta un corpus di opere in cui la scrittura si trasforma in gesto pittorico, dando vita a un linguaggio visivo fatto di segni, codici e stratificazioni.

Le opere si configurano come una riflessione intensa sulla condizione contemporanea, tra tensione e speranza, fino a delinearsi come un vero e proprio inno alla pace. Tra i nuclei principali, l’installazione “Tre Farfalle” e una sequenza dedicata al primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che progressivamente si dissolve, evocando il rischio di perdita dei valori fondamentali.

A completare il progetto “Le rose purpuree di Cittadella” è un intervento di piantumazione e riqualificazione del giardino della Cittadella degli Archivi, che si arricchirà di 1.100 rose rosse tappezzanti, un bosco di 12 aceri ad alto fusto e oltre 500 arbusti a cespuglio, tra cui loropetali, cornioli e viburni.

“La Cittadella degli Archivi – afferma l’assessora ai Servizi civici e generali Gaia Romani – si conferma non solo un luogo di conservazione e memoria, ma anche un centro culturale e un incubatore di partecipazione cittadina. Ringrazio l’artista Alberto Piña Hernandez per aver scelto il nostro polo archivistico come luogo per omaggiare un grande designer e scrittore come Bruno Munari. Il sito di Gregorovius, in questi anni, sta contribuendo in modo significativo alla riqualificazione dell’intero quartiere Niguarda, offrendo alle persone un luogo di aggregazione culturale, aperto e gratuito”.

Informazioni

Opening: martedì 14 aprile 2026, ore 18-21

Sede: Cittadella degli Archivi del Comune di Milano

Via Ferdinando Gregorovius 15, Milano

Mostra Sergio Limonta

Periodo: 15 aprile – 14 giugno 2026

Orari: lunedì – venerdì, 8-20

Mostra Alfredo Rapetti Mogol

Periodo: 15 aprile – 15 maggio 2026

Orari: lunedì – venerdì, 10-19

Ingresso gratuito previa registrazione

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