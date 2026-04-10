Benessere animale, Tovaglieri, più tutele per cani e gatti, difendere anche incolumità pubblica

“Occorre rafforzare le tutele per gli animali domestici, come chiede il 74% dei cittadini europei, ma bisogna anche proteggere la collettività dai cani impegnativi, che proprietari e conduttori non sono sempre in grado di gestire.

Il modello da seguire è la proposta di legge parlamentare sul benessere e la tracciabilità di cani e gatti della Regione Lombardia, promossa dai consiglieri Roberto Anelli e Riccardo Pase (Lega), che ha già ispirato un’analoga proposta di legge illustrata alla fine dell’anno in Senato.

Si tratta di un provvedimento che affronta, oltre al benessere animale, anche i problemi del randagismo, del sovraffollamento dei canili, delle difficoltà gestionali dei Comuni e dell’aumento dei cani difficili da gestire come i molossoidi e i simil terrier di tipo bull, frutto di cucciolate scriteriate prive di competenza, di rispetto e di cura, che possono mettere a rischio la pubblica incolumità senza un’adeguata formazione dei padroni e senza norme specifiche che ne tutelino il benessere.

In prossimità del voto al Parlamento europeo sulla proposta di legge per uniformare le regole sul benessere animale nei diversi Paesi dell’UE, il cui testo presenta diverse criticità, abbiamo voluto portare questi temi nel cuore delle istituzioni europee per un proficuo confronto tra la politica e gli esperti del settore”.

Lo ha dichiarato l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), che mercoledì a Bruxelles ha organizzato il convegno ‘Benessere, tracciabilità e sicurezza: il modello italiano nel dibattito europeo’, nel corso del quale sono intervenuti anche il senatore Manfredi Potenti (Lega), il consigliere regionale lombardo Riccardo Pase (Lega) e i rappresentanti di Anci Lombardia, Fédération Cynologique Internationale, Ente Nazionale Cinofila Italiana e medici veterinari.

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