Dopo la pubblicazione del nuovo singolo “ROLLING STONES”, i The Kolors annunciano “THE KOLORS LIVE 2026”, il tour estivo in partenza il 3 luglio 2026. Info biglietti su www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

“THE KOLORS LIVE 2026”, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Colorsound, segna il ritorno della band alla dimensione live. I The Kolors si esibiranno il 3 luglio al Mirano Summer Festival di Mirano (VE); il 18 luglio all’Assisi Summer Festival, nella suggestiva cornice della Rocca Maggiore di Assisi (PG); il 4 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano (GR) e il 14 agosto ad Asiago Live 2026, in Piazza Carli ad Asiago (VI).

Lo scorso 27 marzo i The Kolors hanno pubblicato “ROLLING STONES” (Atlantic Records/Warner Music Italy), il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, dove è risultata la 2° più alta nuova entrata nella settimana di debutto. Il brano è accompagnato da un videoclip – diretto dal collettivo YouNuts! e prodotto da Maestro – con protagonisti Eva Henger e Gianni Celeste.

“ROLLING STONES” è un tuffo nel reggae più fresco e contagioso. Al suo interno si uniscono l’attitudine funk-pop della band al groove tropicale, questo è, per il loro sound, l’inizio di una nuova evoluzione. Il brano vanta due firme d’eccellenza, Calcutta e Davide Petrella, un sodalizio artistico che fonde l’immaginario indie più ricercato con una struttura pop impeccabile. Il risultato è un singolo che corre via veloce, pronto a diventare la colonna sonora dell’estate italiana.

THE KOLORS LIVE 2026

03 luglio 2026 – MIRANO (VE) – MIRANO SUMMER FESTIVAL

18 luglio 2026 – ASSISI (PG) – ASSISI SUMMER FESTIVAL, ROCCAMAGGIORE DI ASSISI

04 agosto 2026 – GAVORRANO (GR) – TEATRO DELLE ROCCE

14 agosto 2026 – ASIAGO (VI) – ASIAGO LIVE 2026, PIAZZA CARLI

Info su: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

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