La cantautrice Naïka, tra le voci più originali della nuova scena internazionale, ha annunciato il suo arrivo in Italia con un live in programma mercoledì 17 giugno al Fabrique di Milano.

I biglietti sono disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation. Per accedere alla presale My Live Nation basta registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta da oggi venerdì 10 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Con uno stile inconfondibile che fonde pop, afrobeat e R&B, Naïka si è affermata a livello mondiale grazie a una proposta musicale capace di superare confini linguistici e culturali.

Il suo singolo “Ride” ha conquistato milioni di ascoltatori, aprendo la strada al successo del progetto di debutto “Lost in Paradise (Parts 1 & 2)”.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia