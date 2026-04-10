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Naïka: arriva live in Italia al Fabrique di Milano, il 17 Giugno

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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NAIKA_ECLESIA_
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La cantautrice Naïka, tra le voci più originali della nuova scena internazionale, ha annunciato il suo arrivo in Italia con un live in programma mercoledì 17 giugno al Fabrique di Milano.

I biglietti sono disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation. Per accedere alla presale My Live Nation basta registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta da oggi venerdì 10 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Con uno stile inconfondibile che fonde pop, afrobeat e R&B, Naïka si è affermata a livello mondiale grazie a una proposta musicale capace di superare confini linguistici e culturali.
Il suo singolo “Ride” ha conquistato milioni di ascoltatori, aprendo la strada al successo del progetto di debutto “Lost in Paradise (Parts 1 & 2)”.

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