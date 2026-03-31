Mantova Summer Festival torna con una nuova stagione di grandi eventi, nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell’Esedra di Palazzo Te, confermandosi tra gli appuntamenti musicali e culturali più attesi dell’estate italiana, con una line-up che vedrà protagonisti artisti italiani e internazionali.

Dopo il successo dello scorso anno con artisti del calibro di Nick Cave e Carlos Santana, anche quest’anno il festival propone una lineup d’eccezione, grazie a Mister Wolf, società di consulenza artistica focalizzata nell’offrire un ventaglio di servizi completi legati alla produzione, in modo tale da valorizzare la peculiarità e le esigenze del territorio in cui vengono ospitati.

L’edizione trasformerà ancora una volta la città in un prestigioso palcoscenico, con gli eventi ospitati in due luoghi simbolo di Mantova: Piazza Sordello, cuore monumentale della città, e il Giardino dell’Esedra di Palazzo Te, spazio di straordinario fascino all’interno di uno dei complessi storici più rappresentativi del patrimonio mantovano.

Due scenari unici, capaci di unire il grande spettacolo dal vivo alla bellezza artistica e architettonica del territorio.

Questa la lineup ad oggi:

Appuntamenti in PIAZZA SORDELLO

– 04 luglio – CAPAREZZA – inizio ore 21.30

– 07 luglio – PET SHOP BOYS – inizio ore 21.30

– 10 luglio – LP – inizio ore 21.30

– 11 luglio – JETHRO TULL – inizio ore 21.30

Appuntamenti nell’ ESEDRA DI PALAZZO TE

– 28 agosto – COEZ – inizio ore 21.00

– 29 agosto – MANNARINO – inizio ore 21.00

– 30 agosto – FULMINACCI – inizio ore 21.00

– 31 agosto – “DIN DON DOWN”, spettacolo di PAOLO RUFFINI – inizio ore 21.00

– 01 settembre – WILCO – inizio ore 21.00

– 02 settembre – LUCA CARBONI – inizio ore 21.00

– 03 settembre – “BELLO DI MAMMA”, spettacolo di ENRICO BRIGNANO – inizio ore 21.00

AND MORE TBA…

I biglietti sono disponibili su mantova-live.it/mantovasummerfestival/.

Con una proposta pensata per intercettare diverse generazioni, dai concerti dei grandi artisti che hanno segnato intere generazioni come Luca Carboni, ai protagonisti delle classifiche attuali come Fulminacci, dagli ospiti internazionali come i Pet Shop Boys in esclusiva italiana per questa estate, a personaggi noti in tutto il Paese come Enrico Brignano, il Mantova Summer Festival offre al pubblico un’esperienza culturale e di intrattenimento di altissimo livello, in cui la musica e la cultura incontrano l’identità della città e ne valorizzano gli spazi più iconici.

Il festival si inserisce nel più ampio progetto di Mantova Live: una rassegna di musica e spettacolo nata in collaborazione con il Comune di Mantova che, durante tutto l’anno, porta in città grandi nomi della scena nazionale e internazionale, valorizzando al contempo i luoghi più rappresentativi del territorio.

www.instagram.com/mantovasummerfestival/

mantova-live.it/mantovasummerfestival/

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