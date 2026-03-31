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Milano Serravalle: comunicato chiusure – revoca

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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milano-serravalle
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Causa riprogrammazione delle lavorazioni il comunicato chiusure del 29 marzo viene revocato, limitatamente a tratte, lavorazioni e sere di seguito richiamate.

A7 MILANO SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione del Viadotto di Binasco alla progressiva km 11+350, verranno effettuate le seguenti chiusure:

  • Dalle ore 23:00 di Lunedì 30 Marzo alle ore 06:00 di Mercoledì 1 Aprile 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Binasco (km 10+503) e lo svincolo di Bereguardo (km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi.
  • Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in autostrada A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
  • www.serravalle.it
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