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Simone Giudici nuovo presidente Consulta Impegno Civile

Davide Falco
By Davide Falco
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Il sindaco di Novate ha nominato Simone Giudici nuovo presidente della Consulta Impegno Civile, organismo dedicato alla promozione della partecipazione civica e del coinvolgimento attivo delle associazioni nella vita della comunità.

Simone Giudici, attualmente insegnante di Lettere e vice preside della scuola secondaria di primo grado “Gianni Rodari”, porterà alla guida della Consulta solide competenze maturate nel mondo dell’istruzione e una forte sensibilità verso i temi dell’educazione civica e della partecipazione.

La nomina di Giudici consente inoltre la ripresa delle attività della Consulta Impegno Civile, che torna così pienamente operativa con l’obiettivo di sviluppare nuove progettualità e rafforzare il dialogo tra amministrazione e cittadinanza.

“La scelta del professor Giudici risponde alla volontà di individuare una figura al di fuori del perimetro politico della maggioranza di governo locale, capace di garantire caratteristiche di apertura e spirito di servizio – spiega il sindaco, Gian Maria Palladino.

Si tratta di una persona giovane, che rappresenta una svolta generazionale alla guida della Consulta Impegno Civile e che sono certo saprà portare una visione nuova e proposte innovative per il futuro della nostra comunità”.

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