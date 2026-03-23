Si aggiungono alla lineup degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 i CLIFFORDS, tra le band più interessanti della nuova ondata indie rock, alt-pop irlandese.

Guidati dalla voce magnetica di Iona Lynch, saliranno sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro venerdì 3 luglio in apertura a Florence + The Machine.

I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

La band originaria di Cork si aggiunge alla lista dei grandi nomi internazionali protagonisti della concert series più celebre d’Italia.

Dopo l’uscita dell’EP Salt of the Lee, che richiama il fiume Lee che attraversa Cork e racconta il forte legame della band con la propria città, i CLIFFORDS hanno proseguito il loro percorso con un’intensa attività live, dai festival internazionali a un nuovo tour headline tra Regno Unito e Irlanda, per poi tornare lo scorso novembre con il singolo “Marsh”.

Inserita da Billboard tra gli Artist to Watch UK & Ireland 2025, la band ha già ottenuto il supporto di BBC Radio 1, BBC 6 Music e Radio X, distinguendosi anche su palchi di grande rilievo come Glastonbury 2025.

Dopo gli annunci di Florence + The Machine, SYSTEM OF A DOWN, QUEENS OF THE STONE AGE, ACID BATH, FOO FIGHTERS, IDLES e FAT DOG, DAVID GUETTA, MAROON 5, A$AP ROCKY e TONYPITONY, l’arrivo della band irlandese CLIFFORDS arricchisce un cast che ha già superato la definizione di memorabile confermando da una parte il ruolo dominante della concert series milanese all’interno dei circuiti live internazionali e dall’altra la capacità di guardare verso il futuro puntando sempre sulle novità più interessanti del mercato.

Dal 1999 ad oggi gli I-DAYS sono diventati simbolo di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

Questo il calendario aggiornato:

25 giugno 2026 MAROON 5 Ippodromo Snai San Siro **UNICA DATA ITALIANA

03 luglio 2026 FLORENCE + THE MACHINE Ippodromo Snai San Siro

CLIFFORDS

06 luglio 2026 SYSTEM OF A DOWN Ippodromo Snai la Maura **UNICA DATA ITALIANA

QUEEN OF THE STONE AGE

ACID BATH

05 luglio 2026 FOO FIGHTERS Ippodromo Snai la Maura **UNICA DATA ITALIANA

IDLES

FAT DOG

04 settembre 2026 TONYPITONY Ippodromo Snai San Siro

6 settembre 2026 DAVID GUETTA Ippodromo Snai San Siro **UNICA DATA ITALIANA

10 settembre A$AP ROCKY Ippodromo Snai San Siro **UNICA DATA ITALIANA

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