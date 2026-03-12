Un’esperienza nella Pubblica Amministrazione per costruire il futuro del territorio e arricchire il curriculum. Anche quest’anno la Città metropolitana di Milano aderisce al Servizio civile universale, con 11 progetti e 21 posizioni disponibili.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026, seguendo i requisiti del bando .

Il Servizio Civile Universale offre l’opportunità di un’esperienza di cittadinanza attiva, formazione e solidarietà, attraverso attività svolte a favore della comunità e in linea con le proprie attitudini e competenze.

E’ aperto a giovani tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni). L’impegno richiesto è di circa 25 ore settimanali per un anno ed è riconosciuto un contributo mensile di € 519,47.

L’avvio dei progetti è previsto per settembre/ottobre 2026.

Le domande devono essere presentate online, attraverso la piattaforma DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . È possibile presentare una sola domanda, per un solo progetto e una sola sede.

Progetti attivi nella Città metropolitana di Milano

La Città metropolitana di Milano propone diverse candidature per sviluppare e affinare le competenze professionali, ma anche le skill personali e trasversali utili nei diversi settori lavorativi. I progetti aperti: