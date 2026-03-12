21 anni, semplicità ma anche profondità nei testi che compone: il giovanissimo cantautore Primogenito firma con EMI Records Italy (Universal Music Italia) e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Principessa della ferraglia”, in arrivo domani 13 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo e il videoclip raccontano dell’innocenza dell’età infantile: protagonisti sono due ragazzini tra i 9 e gli 11 anni, alle prime esperienze con l’innamoramento. Il primo bacio tra i due non va come deve andare a causa dell’apparecchio di lei, che diventa da questo momento in avanti quasi una sorta di ‘croce condivisa’ tra i due protagonisti.

Le labbra del bambino che si incastrano nell’apparecchio di lei prefigurano lo strappo al cuore che arriverà nel momento del distacco fra loro due, tempo dopo, dovuto alla partenza della bambina per un altro Paese.

Da qui il titolo “Principessa della ferraglia”: il sapore di ferro e quello del cuore che sanguina sono simili. Ma il protagonista ne uscirà profondamente cambiato: è stato l’unico, infatti, ad avere avuto la fortuna di vedere la bellezza interiore della piccola protagonista e ad andare oltre alle apparenze.

Il mondo musicale di Primogenito fonde la canzone italiana cantautorale con la cultura musicale anglosassone e americana (Tally Hall, Will Wood). Il suo modo di scrivere musica s’ispira direttamente a figure come Sergio Caputo, Ivan Graziani ed Edoardo Bennato.

“Adoro utilizzare un lessico ricercato, non tanto dal punto di vista fonetico, ma di significato e di sensazioni che è in grado di provocare negli ascoltatori, anche attraverso parole semplici” – racconta Primogenito.

Lontano dal metodo d’Annunziano di usare un lessico ‘ermetico’ e di difficile comprensione, Primogenito predilige la semplicità lessicale e adora giocare con le parole: “le parole devono essere limitate, ma non limitanti”, prosegue l’artista.

