Bollate: prossimi appuntamenti a LaBolla Teatro

Rievocazione storica e mistero per i più piccoli a LaBolla Teatro. Ecco gli appuntamenti:

Venerdì 20 marzo 2026 – ore 21

LO SCIOPERO DELLE BAMBINE | L’eroicomica impresa del 1902

Giugno 1902. Il centro di Milano attraversato da un corteo di giovanissime apprendiste-sarte che marcia verso la Camera del Lavoro.

Sono le cosiddette “piscinine”, che in dialetto meneghino significa, appunto, “piccoline”. Sono tutte bambine, hanno tra i sei e i tredici anni, lavorano in ambienti insalubri e senza diritti, sfruttate e sottopagate, eppure trovano la forza di scioperare e, per cinque giorni, fermano l’industria della moda della città.

La loro protesta attira attenzione e curiosità, scherno da parte dei giornali e dei padroni, sostegno da parte di intellettuali socialiste e femministe, come Anna Kuliscioff.

A raccontare questa storia dimenticata sono due piccioni, due creature che abitano “le piazze” e che, nelle loro parole, rispecchiano il nostro sguardo contemporaneo, troppo spesso stanco e disilluso davanti alle sfide della storia. Mentre osservano la protesta delle più minuscole operaie, essi creano un carillon filosofico e rarefatto, che lascia spazio alle nostre domande.

Una narrazione arguta e ironica per ricordare una protesta che ha cambiato il corso della storia e della consapevolezza collettiva del lavoro femminile e infantile.

Ancora una volta vogliamo riportare alla luce una vicenda quasi sconosciuta, sepolta dal tempo, per affrontare il nostro presente e non accontentarci delle briciole.

Biglietti: Intero: € 22 + prevendita; Ridotto: € 18 + prevendita (Over65, Under18 e studenti, possessori tessera +TECA)

Domenica 22 marzo 2026, ore 16 per famiglie (bambine/i dai 5 anni)

LA TERRA DEI SOGNI

Il mondo dei sogni è per tutti i bambini e le bambine un mondo misterioso, che non sempre svanisce con le luci del mattino. A volte restano immagini sfocate nella memoria, tracce di incontri con personaggi fantastici, vissuti emozionanti da conservare.

Il mondo onirico è pieno di luoghi conosciuti che i sogni dilatano, alterano, di personaggi fantastici che vorremmo incontrare anche nella vita reale.

Camilla è una bambina che ama sognare: conserva i sogni dentro i suoi cuscini, non solo i suoi ma anche quelli di tutte le creature che popolano la terra. Sì, perché tutti sognano, ognuno secondo la propria natura.

Olefeo-Chiudiocchi è l’omino dei sogni che vive tra le radici di un grande antico albero nel cuore del bosco.

Ogni sera porta ai bambini i sogni, come storie, scritti su una foglia. Camilla e il suo amico Piumino, un pupazzo di tela bianca, lo aspettano ogni sera, ma Olefeo-Chiudiocchi non vuole essere visto, entra quando i bambini stanno per addormentarsi lanciando petali di papavero rosso.

Biglietti: Intero: € 10 + prevendita; Ridotto: Under12 € 7 + prevendita

