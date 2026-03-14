Dopo il successo della collaborazione su Dylan Dog, Sergio Bonelli Editore torna a lavorare accanto a uno degli artisti italiani più amati di sempre: VASCO ROSSI.

Arriverà infatti in libreria e fumetteria a partire dal 19 maggio VASCO – LA RABBIA GIOVANE, prima uscita del nuovo progetto editoriale VASCO. UNA FAVOLA LUNGA UNA VITA, dedicato al rocker di Zocca.

Il progetto si articola in tre volumi a colori, ciascuno di cento pagine, che ripercorrono la vita e la carriera di Vascoattraverso una narrazione a fumetti intensa, evocativa e profondamente umana. Un racconto che attraversa musica, parole, immagini e memoria collettiva, restituendo il ritratto di un artista che ha segnato generazioni.

I testi sono firmati da Barbara Baraldi, curatrice e sceneggiatrice di Dylan Dog e già autrice di Dylan Dog: Jenny (albo ispirato alla canzone “Jenny” di Vasco Rossi), mentre i disegni sono affidati a due autori di spicco della scena fumettistica italiana e internazionale, Sergio Gerasi e Flavia Biondi, capaci di interpretare con stili diversi e complementari le molte anime del protagonista.

A completare ogni volume, una sezione di “pagine extra” arricchisce il racconto con materiali d’archivio, scritti autografi e immagini storiche. Un apparato che dialoga con la narrazione disegnata, offrendo al lettore uno sguardo più ampio e stratificato sul percorso artistico e umano di Vasco.

Questo progetto unisce fumetto, musica e memoria, confermando ancora una volta la capacità di Sergio Bonelli Editore di raccontare le grandi icone della cultura italiana attraverso il linguaggio potente e contemporaneo della graphic novel. Il secondo e il terzo volume saranno pubblicati a luglio e in autunno.

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