DYLAN DOG. I CONIGLI ROSA UCCIDONO, disponibile a partire dal 13 marzo, è un volume di 400 pagine contenente gli episodi in cui l’Indagatore dell’Incubo è alle prese con il suo speciale “amico” peloso.

Dopotutto cosa c’è di più dolce e rassicurante di un cartone animato popolato da teneri coniglietti rosa? A quanto pare, molto poco… almeno finché l’orrore non decide di indossare proprio quella maschera.

In questa avventura l’Indagatore dell’Incubo si trova alle prese con una catena di omicidi tanto bizzarri quanto inspiegabili: un’incudine che piomba dal decimo piano, un candelotto di dinamite pronto a esplodere, uno schiacciasassi che irrompe sulla scena del crimine.

Il colpevole sembra sfuggire a ogni logica, incorporeo e imprendibile come un personaggio animato. Siamo nell’inquietante mondo di Pink Rabbit, dove il confine tra fantasia e realtà si assottiglia fino a spezzarsi.

Questa volta Dylan Dog non dovrà inseguire l’incubo nei territori dell’ignoto: sarà l’incubo a rivelarsi nel più insospettabile dei compagni di risate.

Il volume contiene quattro episodi scritti da Luigi Mignacco con illustrazioni di Luigi Piccatto, Cesare Valerie Giorgio Sommacal. Luigi Mignacco è autore anche dell’introduzione “Il sorriso del coniglio”. La copertina è firmata da Claudio Villa.

