Plastic Free e CSV insieme alla scuola Casale di Vigevano

Rafforzare nei giovani la consapevolezza ambientale, trasformare l’educazione civica in esperienza concreta e promuovere un senso autentico di responsabilità verso il territorio: sono questi gli obiettivi del nuovo percorso di educazione ambientale che coinvolgerà tre classi terze dell’Istituto Casale di Vigevano.

Il progetto è promosso da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica e nella promozione dell’educazione ambientale, in collaborazione con CSV Lombardia Sud ETS, ente che sostiene, coordina e mette in rete il volontariato e gli Enti del Terzo Settore sul territorio, e con il patrocinio del Comune di Vigevano. L’iniziativa accompagnerà gli studenti in un percorso articolato tra formazione teorica, attività sul campo e un momento conclusivo di restituzione pubblica.

Il percorso si svilupperà in tre tappe: il 9 marzo con una lezione introduttiva in aula dedicata all’impatto dell’inquinamento da plastica e alla riduzione dei rifiuti; il 16 marzo con una passeggiata ecologica sul territorio cittadino e attività di raccolta; il 23 marzo con un incontro finale durante il quale gli studenti presenteranno risultati, dati raccolti e riflessioni maturate.

A coordinare l’iniziativa per Plastic Free sarà Davide Barbieri, referente provinciale per Pavia: “L’obiettivo non è solo informare, ma responsabilizzare. Quando i ragazzi escono dall’aula e si confrontano direttamente con ciò che trovano nelle strade e nei parchi, l’educazione civica diventa reale. È così che si forma una generazione più attenta e consapevole, capace di prendersi cura del proprio territorio ogni giorno”.

Con questa iniziativa, Plastic Free conferma un impegno costante in provincia di Pavia. Nell’ultimo anno sono stati realizzati 19 clean up, una raccolta mozziconi e 5 passeggiate ecologiche, coinvolgendo 577 volontari e rimuovendo oltre 9.285 chilogrammi di rifiuti. A queste attività si aggiungono 21 incontri di sensibilizzazione nelle scuole (967 studenti coinvolti) e 6 momenti pubblici con circa 300 cittadini.

In provincia sono attivi protocolli d’intesa con i Comuni di Bagnaria, Bornasco, Bressana Bottarone, Ceranova, Landriano, Marcignago, Pavia, Torrevecchia Pia e Zeccone.

Il capoluogo sarà inoltre premiato a Roma il 14 marzo come “Comune Plastic Free”.

