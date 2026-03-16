“Quarta Repubblica”, Porro intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica“, condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata, l’attualità con un’intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
A seguire, un’ampia pagina sul referendum nell’ultima settimana della campagna elettorale e, infine, l’escalation militare in Iran e le possibili ripercussioni in Italia.
Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Gaia Tortora, Nicolò Zanon, Raffaele Della Valle, Andrea Ruggieri, Dario Fabbri, Piero Sansonetti, Paola Concia, Tonino Cantelmi e Giuseppe Cruciani.
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