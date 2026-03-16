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“Quarta Repubblica”, Porro intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Davide Falco
By Davide Falco
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Torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica“, condotto da Nicola Porro, in prima  serata su Retequattro. Al centro della puntata, l’attualità con un’intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A seguire, un’ampia pagina sul referendum nell’ultima settimana della campagna elettorale e, infine, l’escalation militare in Iran e le possibili ripercussioni in Italia.

Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Gaia Tortora, Nicolò Zanon, Raffaele Della Valle, Andrea Ruggieri, Dario Fabbri, Piero Sansonetti, Paola Concia, Tonino Cantelmi e Giuseppe Cruciani.

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