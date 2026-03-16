Il sipario si apre sulla città: un viaggio tra laboratori, spettacoli e storie. Da Bollate alle periferie, dal centro alle frazioni, dal teatro alla musica. Sabato 28 Marzo U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro), l’Associazione G.O.S.T., insieme all’Assessorato alla Cultura e Pace e in collaborazione con altre realtà bollatesi e non solo, organizzano, per il quarto anno consecutivo, una intera giornata di eventi culturali per omaggiare l’arte del teatro.

Istituita nel 1961 a Vienna dall’Istituto Internazionale del Teatro (ITI) e celebrata in Italia dal 2009 su invito UNESCO, la Giornata del teatro a Bollate si traduce in un cartellone di spettacoli, laboratori e iniziative che invade la città, unendo realtà teatrali locali e nazionali in un incontro tra arte e comunità, completamente gratuito.

L’evento si avvale del contributo appassionato di compagnie come Revoluscion, Compagnia degli Ultimi, Moviteatro e della Scuola Civica di Musica-Città di Bollate, estendendo il teatro oltre i confini tradizionali.

Un viaggio tra arte, condivisione e pace che anima i luoghi quotidiani e li trasforma in palcoscenici vivi: da Bollate alle periferie, dal teatro alla musica. Laboratori per i più piccoli, clownerie per adulti e spettacoli serali compongono un cartellone che invade la città, unendo realtà teatrali locali e nazionali in un incontro comunitario gratuito.

“In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, Bollate celebra un luogo e un linguaggio che da sempre uniscono le persone.” dichiara l’Assessora alla Cultura e alla Pace, Lucia Albrizio. Desidero ringraziare Gost, U.I.L.T e tutte le associazioni che, con passione e impegno, hanno reso possibile arrivare alla quarta edizione di questa rassegna, trasformando questi appuntamenti in una vera tradizione per la nostra città. Il teatro non è solo spettacolo: è uno spazio di incontro, di pensiero e di crescita collettiva. È uno strumento prezioso per costruire comunità più consapevoli, aperte e pacifiche, capaci di riconoscersi nelle storie degli altri. Per questo, come assessora alla Cultura e alla Pace, ho fortemente sostenuto il teatro come bene pubblico e luogo di dialogo, dove la cultura diventa occasione di libertà, confronto e convivenza”.

Ogni evento è GRATUITO e aperto a TUTTA LA CITTADINANZA.

Scopri gli eventi della Giornata Mondiale del teatro e iscriviti per partecipare:

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-RDyhB0FWHGLd-gA2dJDLyll2wLYbPm7vX25Zu1wR68_d6g/viewform

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