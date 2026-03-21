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Pio e Amedeo: “Stanno tutti invitati”, tre serate evento alla ChorusLife Arena di Bergamo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Dopo il successo riscosso al cinema con il loro ultimo film “Oi Vita Mia”, preceduto da un tour teatrale di oltre 50 date tutte sold out, PIO e AMEDEO tornano dal vivo con “STANNO TUTTI INVITATI”: tre serate evento il 24, 27 e 30 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo e prossimamente in onda su Canale 5.

Ospiti e amici del mondo dello spettacolo e della musica si alterneranno sul palco nel corso di questi tre show che si preannunciano imperdibili e che saranno anche l’occasione per ripercorrere i 25 anni di carriera del duo comico.

Una carriera iniziata nel 2001 che li ha portati nel corso di questi 25 anni a calcare i palchi più importanti d’Italia dividendosi tra cinema, tv e teatro.

Grandi artisti del panorama musicale italiano come: ANNALISA, GIGI D’ALESSIO, POOH, UMBERTO TOZZI, SAL DA VINCI, RAF, NOEMI, NEK, FRANCESCO RENGA, THE KOLORS, CRISTINA D’AVENA, MICHELE ZARRILLO, MASSIMO RANIERI, e CLAUDIO BAGLIONI

Tanti personaggi del mondo del cinema e della tv: AMADEUS, PAOLO BONOLIS, VANESSA INCONTRADA, LUCA ARGENTERO, LINO BANFI, SELVAGGIA LUCARELLI, BELEN RODRIGUEZ

E grandi sportivi come ANTONIO CASSANO, NICOLA VENTOLA e LELE ADANI

Le tre serate inizieranno alle ore 20:30 con ingresso garantito entro le ore 20:00.
I biglietti per le tre serate sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.
Per info: www.friendsandpartners.it

www.pioeamedeo.it

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