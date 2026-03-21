12.1 C
Milano
sabato, Marzo 21, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Modà: due nuovi appuntamenti per il Tour Estivo 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
73
Modà
Modà

Si aggiungono due nuove date a “LA NOTTE DEI ROMANTICI IN ESTATE TOUR 2026” dei MODÀ. 

La band milanese si esibirà domenica 5 luglio a Villa Manin a Codroipo (UD) e venerdì 17 luglio a Villa Bellini a Catania.
I biglietti per le nuove date (prodotte e distribuite da Vivo Concerti) saranno disponibili online da domani, venerdì 20 marzo, alle ore 14:00 e nei rivenditori abituali da mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 11:00. 
Maggiori info su vivoconcerti.com.

Il tour conferma ancora una volta il forte legame tra i MODÀ e il loro pubblico e che è da sempre il momento in cui la band milanese dà il meglio di sé

A condividere il palco con la band ci sarà BIANCA ATZEI, con cui i MODÀ hanno pubblicato lo scorso dicembre il singolo “Ti amo ma non posso dirlo”, frutto di un’intesa artistica profonda e di un legame che negli anni si è consolidato anche sul piano personale.

Questo il calendario aggiornato: 

Sabato 20 giugno 2026 | Servigliano (FM), Parco della Pace
Giovedì 25 giugno 2026 | Caserta, Reggia Di Caserta
Martedì 30 giugno 2026 | Torino, Allianz Stadium
Domenica 5 luglio 2026 | Codroipo (UD), Villa Manin                      NUOVA DATA
Venerdì 10 luglio 2026 | Bari, Fiera del Levante
Venerdì 17 luglio 2026 | Catania, Villa Bellini                                   NUOVA DATA
Mercoledì 22 luglio 2026 | Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello
Venerdì 24 luglio 2026 | Palermo, Velodromo

www.rockmoda.com www.facebook.com/rockmodawww.instagram.com/modaufficiale/
https://www.youtube.com/channel/UC57sVVuJpZuFCpxu4aec1KA

www.instagram.com/biancaatzei/

www.facebook.com/BiancaAtzei
https://www.tiktok.com/@biancaatzeiofficial
www.youtube.com/@BiancaAtzeiOfficial

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Pio e Amedeo: “Stanno tutti invitati”, tre serate evento alla ChorusLife Arena di Bergamo
Articolo successivo
GBIM Jazz Experience: duo Martha J. & Chebat, giovedì 9 aprile a Milano
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy