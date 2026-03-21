Si aggiungono due nuove date a “LA NOTTE DEI ROMANTICI IN ESTATE TOUR 2026” dei MODÀ.



La band milanese si esibirà domenica 5 luglio a Villa Manin a Codroipo (UD) e venerdì 17 luglio a Villa Bellini a Catania.

I biglietti per le nuove date (prodotte e distribuite da Vivo Concerti) saranno disponibili online da domani, venerdì 20 marzo, alle ore 14:00 e nei rivenditori abituali da mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 11:00.

Maggiori info su vivoconcerti.com .

Il tour conferma ancora una volta il forte legame tra i MODÀ e il loro pubblico e che è da sempre il momento in cui la band milanese dà il meglio di sé

A condividere il palco con la band ci sarà BIANCA ATZEI , con cui i MODÀ hanno pubblicato lo scorso dicembre il singolo “Ti amo ma non posso dirlo”, frutto di un’intesa artistica profonda e di un legame che negli anni si è consolidato anche sul piano personale.

Questo il calendario aggiornato:



Sabato 20 giugno 2026 | Servigliano (FM), Parco della Pace

Giovedì 25 giugno 2026 | Caserta, Reggia Di Caserta

Martedì 30 giugno 2026 | Torino, Allianz Stadium

Domenica 5 luglio 2026 | Codroipo (UD), Villa Manin NUOVA DATA

Venerdì 10 luglio 2026 | Bari, Fiera del Levante

Venerdì 17 luglio 2026 | Catania, Villa Bellini NUOVA DATA

Mercoledì 22 luglio 2026 | Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello

Venerdì 24 luglio 2026 | Palermo, Velodromo

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