CULTURA

Pier Paolo Pasolini, sacro – periferico a Origgio

By Davide Falco
Da un’idea di Sergio Battarola, Emanuele Gregolin, Pengpeng Wang
 
A cura di Marco Sozzi con la collaborazione di Roberto Borghi
 
Inaugurata Sabato 28 Febbraio
 
Villa Borletti – Comune di Origgio (VA)
l’esposizione sarà visitabile fino al 19 Aprile 2026
sabato e domenica 
9.30/13.00  –  16.00/18.30
per visite su appuntamento: borletti.origgio@gmail.com
 
Artisti in mostra
 
Marcello Aliati – Vincenzo Balena – Duilio Bartolini – Sergio Battarola – Mario Bottinelli Montandon – Ferdinando Bruni – Ennio Calabria – Corrado Cagli – Paolo Caldarella – Alessandro Cane – Raffaele Capuana – Felice Carena – Anna Crosta – Agostino Carracci – Li Chengxi – Stefano Cipollari – Giuliano Collina – Giorgio Conta – Giuseppe Maria Crespi – Renata Cuneo – Bernard Damiano – D’Auria – Pier Tancredi De-Coll’ – Emanuela De Franceschi – Sebastian De Gobbis – Giovanni De Martino – Filippo de Pisis – Gianfranco Ferroni – Armando Fettolini – Franco Francese – Ferrario Freres – Giandante X – Emanuele Gregolin – Renato Guttuso – Chen Jianping – Maurizio L’Altrella – Alessandro Milesi – Kei Mitsuuchi – Ennio Morlotti – Ivan Picenni – Giovan Battista Piranesi – Maurizio Pometti – Dolores Previtali – Ugo Riva – Marco Rossi – Anna Santinello – Ulisse Sartini – Daniele Scarpa Kos – Giuseppe Siracusa – Mario Sironi – Carlo Stragliati – Hans Stubner – Alessandro Verdi – Renzo Vespignani – Vinzela – Giuseppe Zigaina 

