Quinto appuntamento con la Rassegna VeniTEATROvarci

Giunge alla quattordicesima edizione ed è organizzata da G.O.S.T. – A.P.S. in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole di Bollate (MI), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura e Pace.

La rassegna di quest’anno (iniziata ad Ottobre 2025) è caratterizzata dalla presenza di ospiti di prestigio nazionale e internazionale che hanno profondamente influenzato (e modificato) il modo di fare e di pensare il teatro moderno. Gost ha scelto di unire questi importanti maestri in un’unica rassegna che si delinea così con una duplice funzione: quella didattica per gli addetti ai lavori e quella di capolavori artistici fruibili dal grande pubblico.

Il quinto appuntamento della Rassegna (19 Marzo 2026 ore 21.00 ) vede in scena uno spettacolo di ricerca profonda, un dramma cantato messo in scena da “I LAUDESI” di RAUL IAIZA.

“PASSIO”

regia e drammaturgia di Raul Iaiza. Laudesi – Regula teatro

ATTENZIONE SPETTACOLO FUORI SEDE

19 Marzo 2026 ore 21.00 c/o Sala Espositiva (ex Chiesa della Natività) Via Sauro ang Conciliazione – BARANZATE

RAUL IAIZA è regista, pedagogo teatrale e musicista classico argentino,fondatore e direttore di Regula Contra Regulam

Oggi il suo lavoro con i Laudesi – attraverso il programma Regola dei Laudesi coordinato con il Grotowski Institute – esplora le connessioni uniche tra canto corale antico, musica e training attoriale, rappresentando un laboratorio nomade di ricerca pedagogica sul coro teatrale come strumento di presenza e montaggio performativo.

Con Regula Teatro, Iaiza porta avanti produzioni innovative fondendo training fisico, voce e

coro in un approccio contemporaneo erede di Barba e Grotowski.

PASSIO è un’azione scenica immersiva, dove i performers – tra cui lo stesso Iaiza – evocano la Passione di Cristo attraverso canti polifonici dei Laudari italiani medievali e paraliturgie popolari confraternali L’opera, parte del programma Laudesi/Performing Arts Research, indaga i margini tra liturgia popolare, canto e training attoriale, trasformando chiese e teatri in palcoscenici di memoria sacra e montaggio performativo.

I biglietti sono in vendita tramite il circuito mailticket e si possono quindi acquistare utilizzando il seguente link oppure la sera dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

Il costo dei biglietti è il seguente:

● intero 16 €

● ridotto (under 25, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.) 12€

Possibili convenzioni per info scrivere a info@teatrogost.it

