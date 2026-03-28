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“Nodi da sciogliere” il nuovo singolo di SAERA

Davide Falco
By Davide Falco
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Sara Errante Parrino, in arte SAERA, intraprende il suo percorso musicale fin da giovanissima, avvicinandosi allo studio del canto, del pianoforte e della chitarra. Nel tempo sviluppa una scrittura personale e autentica, trasformando la sua musica in uno spazio intimo e condiviso, in cui chi ascolta può riconoscersi e sentirsi accolto.

Il brano si presenta come un viaggio intimo e sincero, in cui l’artista si mette a nudo lasciando emergere le sfumature più profonde di un’anima inquieta, segnata da fragilità e incertezze. Al centro della narrazione c’è una tensione costante: il desiderio di ritrovarsi si scontra con la difficoltà del cambiamento, mentre tutto sembra muoversi senza mai evolversi davvero.

“Nodi da sciogliere” racconta una lotta interiore fatta di consapevolezze e resistenze, dove prende forma la volontà di affrontare ciò che resta irrisolto. È un processo delicato, che passa non solo attraverso sé stessi ma anche attraverso il sostegno delle persone amate. Il brano diventa così un atto di accettazione: smettere di inseguire, restare, e trovare il coraggio di abitare l’incertezza senza fuggire.

Con “Nodi da sciogliere”, SAERA compie un ulteriore passo nel proprio percorso artistico, confermando una scrittura sensibile e una forte identità espressiva.

SAERA

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