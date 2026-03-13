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Marco Masini: a grande richiesta si aggiungono nuovi concerti outdoor, al via da luglio

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Grafica-Marco-Masini-Live-2026
Grafica-Marco-Masini-Live-2026

A grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto / BMG), MARCO MASINI torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “MARCO MASINI – LIVE 2026”.

Alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport – il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI – si aggiungono nuovi concerti outdoor al via da luglio.

Il tour prenderà il via il 13 luglio a RIVIGNANO (Udine) e proseguire il 14 luglio a VILLAFRANCA (Verona), il 15 luglio a BERGAMO, il 5 agosto a PESCARA, il 7 agosto a SAN PANCRAZIO SALENTINO (Brindisi), l’8 agosto a CASTELLANA GROTTE (Bari), il 16 agosto a CASTELNUOVO GARFAGNANA (Lucca), il 19 agosto ad ALGHERO (Sassari), il 28 agosto a Messina e il 29 agosto a ZAFFERANA ETNEA (Catania).

I biglietti per queste nuove date sono disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club, su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

I biglietti per la data di Castellana Grotte (BA) saranno disponibili a breve.

Oltre alle canzoni indimenticabili che sono entrate a far parte della storia della musica italiana in questi oltre 35 anni di carriera, il cantautore  presenterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “PERFETTO IMPERFETTO(Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini (Press Kit) e disponibile in digitale (https://marcomasini.lnk.to/perfettoimperfetto), in CD e, dal 24 aprile, in vinile.

E’ disponibile in rotazione radiofonica E poi ti ho visto cadere” (https://marcomasini.lnk.to/tihovistocadere), brano che ha anticipato l’album scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri.

oto Marco Masini ph SteBrovetto

Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “Male Necessario (Fedez, Marco Masini), brano con cui Fedez & Masini hanno partecipato al 76° Festival di Sanremo conquistando il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, sia Bella Stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings), versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.

Queste le date del tourMARCO MASINI – LIVE 2026”, prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music:

 ESTATE

 13 luglio RIVIGNANO (UD), PIAZZA NUOVA AGOR? – NUOVA DATA

14 luglio VILLAFRANCA (VR), CASTELLO SCALIGERO, VILLAFRANCA FESTIVAL 2026 – NUOVA DATA

15 luglio BERGAMO, ARENA FIERA – NUOVA DATA

5 agosto PESCARA, PORTO TURISTICO, ZOO MUSIC FEST NUOVA DATA.

7 agosto SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), FORUM EVENTI NUOVA DATA

   8 agosto CASTELLANA GROTTE (BA), LARGO PORTA GRANDE, PIAZZE D’ESTATE NUOVA DATA

16 agosto CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU), FORTEZZA, MONT’ALFONSO SOTTO LE STELLE NUOVA DATA

19 agosto ALGHERO (SS), ANFITEATRO IVAN GRAZIANI, ALGUER SUMMER FESTIVAL NUOVA DATA

28 agosto MESSINA, ARENA CAPO PELORO (EX SEA FLIGHT), CAPO PELORO SUMMER FEST NUOVA DATA

29 agosto ZAFFERANA ETNEA (CT), ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO, ETNA IN SCENA – NUOVA DATA

PALASPORT

3 novembre MILANO, UNIPOL FORUM

4 novembre FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM

7 novembre PADOVA, KIOENE ARENA

13 novembre ROMA, PALAZZO DELLO SPORT

14 novembre NAPOLI, PALA PARTENOPE

www.marcomasini.it

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