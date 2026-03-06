Prosegue nel mese di marzo l’attività culturale e filantropica della Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, realtà del Terzo Settore, fondata nel maggio 2023 da Alberto Guglielmi Manzoni.

Attiva a Sanremo e operativa a livello nazionale, la Fondazione coniuga cultura e filantropia in un progetto unitario che promuove la riflessione e l’azione concreta nel segno del bene comune e dell’etica del “rispetto per la vita”, principio cardine dell’opera del medico, filantropo, teologo e musicista Albert Schweitzer (1875-1965), Premio Nobel per la Pace.

Dopo aver realizzato, tra dicembre 2023 e novembre 2025, 10 eventi musicali benefici tra Ponente ligure e Milano – raccogliendo circa 6.000 euro destinati ad AISLA Imperia, ALFaPP, Portami per Mano Onlus Milano e Progetto Itaca Milano OdV – la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS propone per questo mese tre nuovi appuntamenti tra approfondimento culturale e impegno solidale.

Il 12 marzo alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (in via Romana, 52) alle ore 16.30 si terrà l’evento culturale “La regalità sacra presso gli antichi Liguri”, con l’antropologo culturale e scrittore Alessio Bellini. Ingresso libero.

Il 21 marzo alla sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala (in via Silvio Pellico, 6) alle ore 16.00 si terrà l’evento culturale “La Musica del Volto”, con il presidente SPI Domenico Esile e il medico chirurgo estetico Florian C. Heydecker e con l’intervento musicale del duo Sofija Dardi e Daniel Leon.

Partecipazione su invito con contributo di 10 euro a sostegno delle attività della Fondazione.

Il 28 marzo alla sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala (in via Silvio Pellico, 6) alle ore 10.30 si terrà l’evento musicale benefico “Musica che accoglie, sinfonie di solidarietà”, con il Trio Ecate composto da Elisa Verona (violino), Elisa Contedini (violoncello) e Marco Federico Maria Drufuca (pianoforte).

Partecipazione su invito con contributo di 20 euro a sostegno delle attività della Fondazione e di “Portami per Mano Onlus”.

È possibile sostenere la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS attraverso la donazione del 5×1000.

Informazioni sul sito al link: www.uomoepellicano.it

