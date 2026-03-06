Dopo aver festeggiato il disco di Diamante di “PERSONA” nei luoghi in cui tutto è iniziato, MARRACASH annuncia ufficialmente il MARRA BLOCK PARTY – il live evento che porta al centro le sue origini anche con l’intento di restituire ciò che la sua comunità gli ha dato – in programma sabato 18 aprile 2026 nel quartiere Barona di Milano, in Via Enrico De Nicola, cuore della sua storia.

Oltre alla sua musica, a parlare è la sua storia. Una storia di riscatto che, oggi, all’apice della sua fama, l’artista vuole diventi collettivo: il riscatto della Barona, la sua periferia, spesso al centro delle sue canzoni.

Per queste ragioni, Marracash ha ideato un progetto ad alto impatto sociale, culturale e simbolico, fortemente radicato nel territorio della Barona – quartiere popolare di Milano dove è cresciuto – con l’obiettivo di restituire valore e opportunità al quartiere e alle persone che lo vivono.

Il ricavato dai biglietti venduti, al netto di IVA e SIAE, sarà interamente devoluto ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture scolastiche e sportive del quartiere Barona di Milano. I partner e gli sponsor coinvolti sosterranno i costi di produzione necessari per la realizzazione dell’evento, oltre a sostenere anch’essi la raccolta fondi.

Ispirato alle storiche street celebrations che hanno dato vita alla cultura hip hop nelle metropoli mondiali, sarà un evento unico, pensato per trasformare il quartiere in un vero palcoscenico urbano, per un’esperienza intensa di musica, energia e comunità.

L’annuncio arriva a seguito di un traguardo storico per MARRACASH: infatti, l’album “PERSONA”, pubblicato il 31 ottobre 2019, dopo 330 settimane consecutive di permanenza in classifica (oltre 6 anni) – un primato senza precedenti nella musica italiana – ha conquistato la certificazione di disco di Diamante, superando le 500.000 copie vendute.

Per celebrare questo successo, oltre all’evento speciale, è disponibile per 500.000 secondi (5 giorni) “Persona – Diamante Edition”, una versione unica e speciale dell’album da collezione. In contemporanea, anche l’album “Noi, Loro, Gli Altri” è stato certificato otto volte disco di platino.

Il 18 aprile 2026, con il MARRA BLOCK PARTY, il pubblico potrà quindi vivere un’esperienza immersiva di street culture, un evento unico dove musica, arte e comunità si fondono in un vero e proprio rito collettivo.

Non sarà un semplice live, ma una celebrazione dell’energia urbana: il quartiere si trasformerà in un palcoscenico pulsante, dove ogni suono e movimento raccontano la storia e le radici di Marracash. Inizio concerto ore 18:00!

Info: www.friendsandpartners.it

