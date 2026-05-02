“Pro Loco in festa” a Gaggiano: eventi primavera e estate

Con Pro Loco in festa sabato 9 maggio in Area Feste (via Gramsci – Gaggiano) si inaugura la stagione degli eventi primavera/estate 2026 della Pro Loco Gaggiano.

Si inizia alle 14:30 con il Torneo di Green Volley, in cui si sfideranno 9 squadre amatoriali.

Alla stessa ora, sempre dall’area feste, partirà Riso & Bici, terza edizione della biciclettata di 10 km alla scoperta delle campagne del Parco Agricolo Sud. Tra una pedalata e l’altra si visiterà la cascina Sporzano, si farà una sosta alla chiesetta della Madonna del Dosso in compagnia de Il Rachinaldo e si concluderà in area feste con una golosità. Potete iscrivervi online alla pagina www.prolocogaggiano.it/web/proloco-in-festa/

Dalle 15.00 fino a chiusura Il Girotondo delle cose, mercatino dell’usato, che avrà altre due date nel corso del 2026: domenica 4 ottobre in occasione di Gagian in Festa e domenica 13 dicembre ai mercatini di Natale.

Alle 16:00 un laboratorio creativo gratuito per la Festa della Mamma accoglierà tutte le bambine e i bambini che vorranno realizzare un pensiero per la loro mamma con un po ’di colore e di fantasia.

Dalle 17:00 si parte con le danze: Juliane e Tommaso della WCS Milano ci condurranno nel mondo del West Coast Swing, un ballo nato in California intorno agli anni ’40 come evoluzione del Lindy Hop, che si è trasformato nel tempo in una danza estremamente versatile ed elegante.

Dalle 18:30 l’area feste si riempirà di energia con la Dance Fit della coinvolgente Giulia Gasparetto, per concludere poi dalle 19:30 con i balli di gruppo di Rosanna e Biagio.

Servizio bar e cucina aperti pomeriggio e sera, con panini, salamelle e birra no stop, oltre a gelati, bibite e aperitivi e per i più piccoli uno spazio giochi! Si conclude col botto, a partire dalle 20:45, con il superconcertone: i Black Hole apriranno l’esibizione degli Gli Undecided, che faranno cantare e ballare sotto il palco con musica anni ’80, ’90, 2000.

Molte altre le iniziative che la Pro Loco Gaggiano ha in serbo per l’estate: dalle Notti Magiche a fine maggio (escursioni notturne alla scoperta delle lucciole al Bosco dei 100 Passi), a Rock’n’Birra il 6 giugno in Area Feste, fino all’Anguriata lungo il Naviglio di Ferragosto.

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