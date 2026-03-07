David Guetta e Jennifer Lopez, insieme per “Save Me Tonight”

David Guetta, il dj più importante al mondo con oltre 50 miliardi di stream e 15 nomination ai Grammy Awards, unisce le forze con la superstar internazionale Jennifer Lopez per “Save Me Tonight”, il nuovo singolo in uscita venerdì 6 marzo.
Due icone del pop mondiale danno vita a una collaborazione esplosiva: la voce inconfondibile di J.Lo si muove decisa sul brano, impreziosito dalla produzione immediatamente riconoscibile di Guetta. Insieme firmano una hit ad altissima energia, destinata a diventare colonna sonore delle notti senza fine.
L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social della cantante, che ha condiviso un teaser esclusivo del brano, accendendo immediatamente l’entusiasmo dei fan.
“Save Me Tonight” accompagna il debutto della nuova residency di Jennifer Lopez a Las Vegas, in programma dal 6 al 28 marzo, segnando l’inizio di un nuovo capitolo live per l’artista
Altri articoli di musica su Dietro la Notizia