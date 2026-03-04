14.4 C
Limbo Festival svela la line up completa dell’edizione 20026

LIMBO FESTIVAL, che si terrà dal 10 al 12 luglio 2026 nella tenuta “Il Ciocco – The Living Mountain” di Barga (LU), svela la line up completa della sua edizione 2026, delineando un percorso in cui musica, ritualità e cultura si incontrano nel paesaggio toscano.

A guidare questa edizione sono Âme DJ, maestri di profondità emotiva e raffinata narrazione sonora; Stavroz (live), capaci di fondere strumentazione organica ed elettronica in un equilibrio magnetico; Oceanvs Orientalis (live), che intreccia tradizioni anatoliche e strutture contemporanee in una dimensione ipnotica; e Daniele Baldelli, leggenda della cultura musicale italiana e internazionale, punto di riferimento trasversale a generazioni e scene. Accanto a loro, l’energia ibrida e visionaria di Clap! Clap!, la ricerca sonora profonda e senza confini di Luca Bacchetti, la dimensione rituale di DRĖĖĖMY (hybrid set) Tamburi Neri (hybrid set), e l’identità intensa e sotterranea di Napoli Segreta, che porta a LIMBO FESTIVAL il suo inconfondibile immaginario musicale.

Completano la costellazione musicale: LuyoLucia ComnesThe Arcana SocietyVitamina JeansMarkenoDavide Friello (live)Matteo Gioli aka Black Albino, Sara Jane VoiBlack Bombo (live)Zam M. Dembélé Super Band (live)Dimitri Grechi EspinozaLuca GiovacchiniSoul TherapyCeleste CanaliDrago DJVicky e Soy e Eugenio Baldacci.

Un viaggio sonoro che attraversa live, hybrid set, dj set e performance multidisciplinari, costruendo un’architettura musicale pensata non solo per il dancefloor, ma per l’immersione.

LIMBO è un transformational boutique festival unico nel panorama italiano, un format capace di creare uno spazio intimo e immersivo dove la dimensione artistica incontra la crescita personale. La natura diventa parte attiva dell’esperienza e la comunità è al centro del viaggio.

Uno dei pilastri fondamentali di LIMBO rimarrà l’area mindfulness, concepita come uno spazio di ascolto, presenza e trasformazione. Per l’edizione 2026 le pratiche saranno guidate da The Arcana SocietyAlessia BiagiottiPiero CasanovaCarlos & Emma PonteNoemi PellicciariAngelica Baldi Papini ed Elena Salierno. Sessioni mattutine, rituali al tramonto e momenti condivisi accompagneranno i partecipanti attraverso pratiche corporee, respirazione, cerimonie e spazi di consapevolezza, ampliando l’esperienza oltre il concetto stesso di festival.

LIMBO continuerà inoltre a sviluppare la sua dimensione culturale attraverso talk e dialoghi aperti. Tra gli speaker: The Arcana SocietyLa Era NuovaGiosè Milli (Istituto Hoffman)Sandro VoiLucca Biennale Cartasia e Carlos & Emma Ponte. Conversazioni dedicate a creatività, società contemporanea, benessere e nuove visioni collettive, in un contesto che favorisce ascolto e scambio reale.

Centrale rimarrà la componente gastronomica, in quanto il cibo è parte integrante dell’ecosistema di LIMBO. Percorsi gastronomici consapevoli, chef selezionati e progetti culinari curati trasformeranno il nutrimento in esperienza culturale e sensoriale, dove territorio e comunità si incontrano. Nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori dettagli su chef e programma completo.

