Limbo Festival svela la line up completa dell’edizione 20026

LIMBO FESTIVAL, che si terrà dal 10 al 12 luglio 2026 nella tenuta “Il Ciocco – The Living Mountain” di Barga (LU), svela la line up completa della sua edizione 2026, delineando un percorso in cui musica, ritualità e cultura si incontrano nel paesaggio toscano.

A guidare questa edizione sono Âme DJ, maestri di profondità emotiva e raffinata narrazione sonora; Stavroz (live), capaci di fondere strumentazione organica ed elettronica in un equilibrio magnetico; Oceanvs Orientalis (live), che intreccia tradizioni anatoliche e strutture contemporanee in una dimensione ipnotica; e Daniele Baldelli, leggenda della cultura musicale italiana e internazionale, punto di riferimento trasversale a generazioni e scene. Accanto a loro, l’energia ibrida e visionaria di Clap! Clap!, la ricerca sonora profonda e senza confini di Luca Bacchetti, la dimensione rituale di DRĖĖĖMY (hybrid set) e Tamburi Neri (hybrid set), e l’identità intensa e sotterranea di Napoli Segreta, che porta a LIMBO FESTIVAL il suo inconfondibile immaginario musicale.

Completano la costellazione musicale: Luyo, Lucia Comnes, The Arcana Society, Vitamina Jeans, Markeno, Davide Friello (live), Matteo Gioli aka Black Albino, Sara Jane Voi, Black Bombo (live), Zam M. Dembélé Super Band (live), Dimitri Grechi Espinoza, Luca Giovacchini, Soul Therapy, Celeste Canali, Drago DJ, Vicky e Soy e Eugenio Baldacci.

Un viaggio sonoro che attraversa live, hybrid set, dj set e performance multidisciplinari, costruendo un’architettura musicale pensata non solo per il dancefloor, ma per l’immersione.

LIMBO è un transformational boutique festival unico nel panorama italiano, un format capace di creare uno spazio intimo e immersivo dove la dimensione artistica incontra la crescita personale. La natura diventa parte attiva dell’esperienza e la comunità è al centro del viaggio.

Uno dei pilastri fondamentali di LIMBO rimarrà l’area mindfulness, concepita come uno spazio di ascolto, presenza e trasformazione. Per l’edizione 2026 le pratiche saranno guidate da The Arcana Society, Alessia Biagiotti, Piero Casanova, Carlos & Emma Ponte, Noemi Pellicciari, Angelica Baldi Papini ed Elena Salierno. Sessioni mattutine, rituali al tramonto e momenti condivisi accompagneranno i partecipanti attraverso pratiche corporee, respirazione, cerimonie e spazi di consapevolezza, ampliando l’esperienza oltre il concetto stesso di festival.

LIMBO continuerà inoltre a sviluppare la sua dimensione culturale attraverso talk e dialoghi aperti. Tra gli speaker: The Arcana Society, La Era Nuova, Giosè Milli (Istituto Hoffman), Sandro Voi, Lucca Biennale Cartasia e Carlos & Emma Ponte. Conversazioni dedicate a creatività, società contemporanea, benessere e nuove visioni collettive, in un contesto che favorisce ascolto e scambio reale.

Centrale rimarrà la componente gastronomica, in quanto il cibo è parte integrante dell’ecosistema di LIMBO. Percorsi gastronomici consapevoli, chef selezionati e progetti culinari curati trasformeranno il nutrimento in esperienza culturale e sensoriale, dove territorio e comunità si incontrano. Nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori dettagli su chef e programma completo.

LIMBO FESTIVAL

Sito: www.limbofestival.com

Facebook: https://www.facebook.com/limbofestivaltuscany

Instagram: @limbo.festival

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia